Alistan en Cancún Operativo Mochila en las escuelas a partir del próximo ciclo

Refuerzan la seguridad de niños y adolescentes

El objetivo es prevenir el ingreso de drogas, armas y objetos peligrosos a los planteles

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Ante el inicio del ciclo escolar 2025–2026 y en respuesta a preocupaciones crecientes de padres de familia, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la implementación de un Operativo Mochila en escuelas del municipio de Benito Juárez. El objetivo es claro: prevenir el ingreso de drogas, armas y objetos peligrosos a los planteles educativos, reforzando así la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

A diferencia de operativos anteriores, esta nueva versión será voluntaria, consensuada y sin presencia policial. Las revisiones estarán a cargo de padres de familia, con acompañamiento de organismos civiles y personal de derechos humanos, garantizando un enfoque respetuoso, transparente y centrado en la protección de los derechos de los estudiantes.

“No se trata de criminalizar a los jóvenes, sino de construir entornos escolares seguros desde la corresponsabilidad ciudadana”, explicó Miguel Ángel Sánchez Tovar, asesor de prevención de la FGE.

El operativo se aplicará inicialmente como proyecto piloto en Cancún, donde se concentra más del 50% de los delitos registrados en el estado. Las escuelas ubicadas en colonias consideradas como “focos rojos” serán las primeras en recibir el programa, siempre que las mesas directivas de padres de familia lo aprueben.

En caso de rechazo por parte de la comunidad escolar, el operativo no se llevará a cabo, respetando la autonomía de cada plantel.

Aunque muchos padres han respaldado la medida, algunos han expresado inquietudes sobre posibles sesgos o estigmatización durante las revisiones. Especialistas en derechos escolares han pedido que se establezcan protocolos claros para evitar que los operativos deriven en juicios sobre la condición socioeconómica de los estudiantes, como ha ocurrido en experiencias previas.

La Fiscalía comenzará una campaña de socialización del programa en las escuelas, con el fin de informar, capacitar y construir consensos. La implementación definitiva dependerá de la aprobación formal de los comités escolares antes del arranque del ciclo escolar.

Alimentación saludable en escuelas de Cozumel

En el marco del Día del Promotor de la Salud, autoridades municipales y especialistas en nutrición anunciaron el arranque de una estrategia integral de alimentación saludable en escuelas públicas de Cozumel, con el objetivo de mejorar los hábitos alimenticios de niñas, niños y adolescentes durante el ciclo escolar 2025–2026.

La iniciativa responde a un diagnóstico preocupante: altos índices de sobrepeso y obesidad infantil, que no necesariamente reflejan una nutrición adecuada. Según la nutrióloga Nazareth de la Llata Poot, responsable del programa, esta “doble carga” de mala alimentación también está vinculada con niveles elevados de anemia a temprana edad, lo que afecta el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes.

La estrategia incluye:

– Supervisión de los alimentos que se ofrecen en cooperativas escolares.

– Talleres para padres y docentes sobre nutrición infantil.

– Promoción de la campaña nacional “Vida Saludable”, que ya cuenta con respaldo legal.

– Actividades educativas para fomentar el consumo de frutas, verduras y agua natural.

Además, se busca que los directivos escolares mantengan un control activo sobre los productos que se venden dentro y fuera de los planteles, evitando el acceso a comida ultraprocesada y bebidas azucaradas.

Uno de los pilares del programa es la corresponsabilidad familiar. De la Llata Poot subrayó que el éxito de la estrategia depende de que madres, padres y tutores refuercen los hábitos saludables en casa, evitando el uso excesivo de alimentos rápidos por su practicidad, una tendencia que ha ganado terreno entre los estudiantes.

“La alimentación saludable no es solo una cuestión de menú escolar, sino de cultura alimentaria. Necesitamos que las familias se sumen activamente”, señaló la especialista.

En paralelo, el Ayuntamiento de Cozumel y la Fundación de Parques y Museos han reactivado el programa de Huertos Escolares y Sustentabilidad, que permite a los estudiantes aprender sobre agricultura orgánica y autoconsumo. Las escuelas participantes reciben semillas y capacitación para cultivar alimentos como espinaca, rábano, jamaica y cilantro.