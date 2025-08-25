¡Aguas! con los ciber-fraudes en el regreso a clases

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

El regreso a clases es un momento de preparación para estudiantes y padres; está marcada por un incremento en el gasto de las familias mexicanas en útiles escolares, inscripciones, uniformes y dispositivos electrónicos, sin embargo, también se ha convertido en un periodo de alto riesgo para ser víctima de fraudes digitales. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, explicó cómo operan los ciberdelincuentes en esta temporada, la cual aprovechan para lanzar campañas de estafas dirigidas a estudiantes, padres y personal educativo.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las familias mexicanas destinan en promedio 7,500 pesos en gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar. Este flujo de operaciones bancarias y compras digitales crea un escenario ideal para que los criminales implementen tácticas de engaño que combinan ingeniería social, suplantación de identidad y falsificación de sitios web.

Modus operandi de las estafas más comunes

ESET describe los fraudes detectados en esta temporada que buscan engañar a los usuarios:

Suplantación de instituciones educativas, mediante correos electrónicos falsos que utilizan logotipos y lenguaje institucional para solicitar pagos inexistentes. En un caso reciente, la UNAM advirtió sobre mensajes que pedían depósitos por un “costo de matriculación” con amenazas de acciones legales si no se cumplía el pago.

Portales falsos de venta de útiles, libros y uniformes, diseñados para parecer tiendas legítimas, que solicitan pago por adelantado y desaparecen tras recibir el dinero.

Becas y apoyos falsos donde los estafadores se hacen pasar por programas oficiales y piden datos bancarios para supuestamente transferir un apoyo económico.

Ofertas laborales fraudulentas para estudiantes que requieren pagos para “procesar” el empleo o solicitan datos bancarios bajo pretexto de depósito de nómina.

Redes Wi-Fi públicas maliciosas cerca de escuelas y librerías, que interceptan información sensible como contraseñas, datos bancarios o accesos a plataformas escolares.

Estafas de “roommates” o renta de vivienda, publicaciones atractivas de espacios o cuartos para estudiantes que no existen. El estafador pide depósito por adelantado y la persona nunca llega al lugar.

David González, investigador en seguridad informática del laboratorio de ESET Latinoamérica, explicó: “Estos fraudes combinan técnicas psicológicas con tecnología. La urgencia por inscribir a un hijo o aprovechar una oferta especial hace que las personas bajen la guardia y no verifiquen la autenticidad del mensaje o sitio web”.

Los ciberdelincuentes actualizan constantemente sus métodos para evadir la detección. Cada año surgen nuevas variantes de estafas digitales y en ocasiones utilizan bases de datos robadas para personalizar los mensajes con información específica, como el nombre del estudiante o el grupo escolar. Esta personalización incrementa la probabilidad de que las víctimas caigan en el fraude.

“Por ello, la educación digital juega un papel fundamental, ya que enseñar a padres, maestros y alumnos a identificar señales de alerta es tan importante como capacitarlos en el uso de herramientas tecnológicas básicas. La educación constante permite anticipar y responder eficazmente a las nuevas tácticas de los ciberdelincuentes”, agregó el investigador de ESET.

Desde ESET brindaron las siguientes recomendaciones para protegerse en esta temporada de regreso a clases:

Verifica cuidadosamente los remitentes y dominios de los correos electrónicos antes de hacer clic en cualquier enlace o realizar pagos, asegurándote de que provengan de fuentes oficiales y confiables. Realiza tus compras únicamente en sitios web oficiales o en comercios reconocidos, evitando acceder a enlaces compartidos en redes sociales que no cuenten con respaldo o referencias comprobables. Evita utilizar redes Wi-Fi públicas para realizar operaciones que impliquen datos sensibles, como compras o accesos bancarios; en caso de necesitarlo, usa una conexión segura a través de una VPN para proteger tu información. No compartas información personal, bancaria o confidencial a través de canales no verificados o en respuesta a mensajes sospechosos, incluso si parecen urgentes o provenientes de instituciones conocidas. Mantén siempre actualizados tus sistemas operativos, aplicaciones y programas de seguridad, como antivirus y antimalware, para proteger tus dispositivos contra las últimas amenazas digitales.

Adicionalmente, le comento que recientemente se ha identificado un incremento en mensajes fraudulentos relacionados con supuestos préstamos otorgados por instituciones gubernamentales. Esta campaña ha circulado desde principios de año cuando se lanzó el programa oficial del gobierno denominado “Préstamo Bienestar 2025”. Al respecto, ESET, en su calidad de compañía líder en detección proactiva de amenazas, citó cómo operan este tipo de engaños que suplantan a instituciones oficiales para estafar a la población mexicana.

Esos mensajes circulan principalmente por redes sociales y en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde contactan a los usuarios para ofrecer créditos falsos en condiciones engañosas. “Los ciberdelincuentes se aprovechan de la necesidad económica de las personas y de su confianza en programas sociales, para suplantar a dependencias oficiales y robar datos personales y dinero. Es fundamental que la población verifique siempre que se trata de una institución registrada y confiable antes de entregar cualquier información”, comentó David González, investigador de seguridad informática del laboratorio de ESET Latinoamérica.

Pero, pasemos a otro tema que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos en el principal destino turístico de México y de América latina que es Cancún.

La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, anunció la obra del Sistema de Captación de Agua Pluvial, que atenderá 23 zonas prioritarias en el municipio, lo cual beneficiará a miles de ciudadanos que transiten por esos sitios.

“Muy buenas noticias para nuestra ciudad, vamos a continuar con más obras para 2025 y para los cancunenses con 23 pozos de absorción para evitar encharcamientos en la ciudad”, precisó.

La Presidenta Municipal acudió al cruce de la Avenida Centenario con la Avenida Kabah, uno de los puntos que se verá beneficiados, para platicar con los vecinos y locatarios de varios comercios sobre las acciones que se emprenderán para su bienestar.

“Tenemos zonas que sobre todo nos han solicitado a través de las Jornadas de Atención Ciudadana ´Cancún nos une´, también por medio de estudios y a través del Comité de Planeación Municipal donde se van viendo las zonas que requieren intervenciones de manera inmediata, más aparte los que se están haciendo en la Avenida Bonampak”, dijo.

Con la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña, la Primera Autoridad Municipal resaltó que se le dará seguimiento puntual para que vayan en tiempo y forma, además de que sean de calidad para seguir transformando Cancún.

En su visita, la titular de dicha dependencia le explicó a la Presidenta Municipal el detalle de los trabajos que incluirá la construcción de los nuevos pozos de absorción en puntos específicos en las supermanzanas 64, 68, 90, 96, 99, 102, 103, 105, 107, 223, 225, 236, 237 y 240, que pasan por algunas avenidas principales como Tulum, Nichupté, Torcasita, Francisco I. Madero, entre otras.

También, le comento que BBVA México estableció sinergia con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y ofrece a sus afiliados la comisión de tan sólo 0.85% al aceptar pagos con tarjeta, en comparación con la comisión promedio del mercado que se cobra en el mercado que ronda entre el 4% y 5%, estimulando así la inclusión financiera del canal de abasto tradicional, apoyando la digitalización de estos negocios y volverlos más competitivos.

Con el objetivo de acotar la brecha digital preexistente en este sector, BBVA México ofrecerá becas para su capacitación y certificación a través de la “Escuela ANPEC”, buscando mejorar sus condiciones de operación para que estos comerciantes accedan al uso de nuevas tecnologías y apoyen la gestión, organización de sus puntos de venta y brinden un mejor servicio a las familias mexicanas.

“Esta colaboración se da dentro de la coyuntura que vive la sociedad mexicana en este justo momento y que se exige reagrupar y unir fuerzas para defender nuestra economía, ya que nos llueve sobre mojado al golpearnos un día sí y el otro también. Estamos obligados a marcar un rumbo y fortalecer el consumo local que genera miles de empleos y provocan derrama económica en las comunidades. Es hora de voltear la mirada al mercado doméstico; esto explica y justifica la sinergia que ANPEC y BBVA México han firmado y a la que se han comprometido”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

La iniciativa privada, el gobierno, los distintos poderes de la República y la sociedad civil deben actuar al unísono en defensa de los intereses económicos de nuestro querido México, finalizó Cuauhtémoc Rivera; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde