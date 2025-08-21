Modernización del Registro Público de la Propiedad combate la corrupción

Por décadas lastimó a Quintana Roo

Digitalización garantiza la inalterabilidad de títulos y da seguridad jurídica al patrimonio de las personas: Mara Lezama

Cancún.- La modernización y digitalización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, que fue sinónimo de corrupción por décadas, se logró en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación con la migración de más de 3 millones de registros, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa “La Voz del Pueblo”.

Acompañada de la directora Mariann González Pliego Castillo, la titular del Ejecutivo afirmó que hoy en día las y los quintanarroenses tienen un Registro Público de la Propiedad y del Comercio 100% digital, ágil, moderno y accesible, con el que se combate la corrupción y se da certeza jurídica en el patrimonio de las personas.

“Se acabó la discrecionalidad que provocaban los cochupos, la tranza, la manipulación de los títulos de propiedad para cambiarlos de nombre de la noche a la mañana y se adjudicaban a familiares, amigos, compadres y hasta prestanombres” explicó Mara Lezama.

Con el nuevo Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO) se digitalizó todo el acervo de las 4 delegaciones y se centralizó la base de datos a donde migraron más de 3 millones de registros. Además, con la modernización actualmente los documentos son inalterables, pues se incorporaron elementos de seguridad, como la firma electrónica avanzada, un sello de tiempo y espacio que indica el momento, el lugar y la hora en donde se emitió el documento, y un código QR de validación que el ciudadano puede usar a través de algún dispositivo y confirmar que coincide con el emitido por el Registro Público, explicó la directora Mariann González.

El SIQROO tiene tres portales: el ciudadano, de autoridades y de notarios. Con el primero, las y los quintanarroenses podrán solicitar sus trámites en directo, sin intermediarios, y obtener copias certificadas, certificado de libertad o inexistencia de gravamen, constancia de propiedad, constancia de inscripción y la constancia de historial registral sin acudir a las oficinas; el documento lo reciben por correo electrónico.

Otro elemento que dio a conocer la directora del RPPC es una aplicación de alerta inmobiliaria, que avisa a los particulares del movimiento que se registre entre particulares sobre su propiedad, y tomar las medidas legales que considere. Esta aplicación requiere suscripción.

La gobernadora Mara Lezama confirmó que hoy es una realidad, un Registro Público de la Propiedad y del Comercio que garantiza la inalterabilidad de los títulos de propiedad, lo que durante décadas provocó actos de corrupción. Y esto es posible porque este gobierno diferente, honesto y transparente tiene la voluntad y la convicción de combatir la corrupción, porque no roba, no miente, ni traiciona al pueblo.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama hizo un resumen de las principales actividades de la semana y respondió a las solicitudes y demandas que las y los quintanarroenses le hicieron llegar.

Seis municipios quintanarroenses fueron sede

Culminan Ferias de Paz y Desarme con resultados positivos

Chetumal.- Con el objetivo de poner fuera de circulación armas de fuego o cualquier otro tipo de artefacto que pueda ocasionar accidentes fatales entre la población y principalmente en los hogares, mediante las Ferias de Paz y Desarme Voluntario “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, se logró el canje este año un total de 693 artículos entre armas, municiones y cargadores, informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC), Adrián Martínez Ortega.

Dijo que con base al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se fomenta la cultura de paz entre las y los quintanarroenses, concientizando sobre los riesgos y consecuencias de tener en el hogar cualquier tipo de artefacto explosivo.

Refirió que las Ferias de Paz realizadas este año en los municipios Playa del Carmen, Othón P. Blanco, José María Morelos, Tulum, Benito Juárez y Bacalar, tienen como objetivo trabajar en una construcción de paz para todos las y los quintanarroenses y sus visitantes vivan en paz.

Señaló que fue un total de 693 artefactos entre armas, municiones y cargadores los que se recibieron en los seis municipios, la niñez participó entregando 554 juguetes bélicos o violentos, que fueron cambiados por 502 juegos didácticos o deportivos.

Destacó la participación de la comunidad de Sergio Butrón Casas, que cambió 223 objetos entre municiones y armas.