Darán Denominación de Origen a la miel para proteger su valor

En Yucatán, Campeche y Quintana Roo

En el estado hay mil 884 apicultores, quienes el año pasado generaron 2 mil 900 toneladas

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- En el marco de la reunión del Comité Técnico Científico para la gestión de la Denominación de Origen de la Miel Apis Mellifera de la Península Maya, autoridades estatales, productoras y productores, así como instituciones académicas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se dieron cita para revisar y fortalecer los aportes técnicos que sustentan esta iniciativa.

El encuentro da continuidad a los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo previas, celebradas en Mérida y Campeche, y da impulso a una visión compartida que reconoce a la miel como producto de alta calidad y profundo arraigo cultural.

La Denominación de Origen representa una herramienta estratégica para proteger el valor de la miel peninsular, diferenciándola en mercados nacionales e internacionales por sus características únicas, su proceso artesanal y su vínculo con el territorio.

Este reconocimiento fortalece la identidad regional y abre nuevas oportunidades de comercialización y exportación, en beneficio directo de las comunidades apicultoras.

Cabe destacar que en Quintana Roo se cuenta con un registro de mil 884 productoras y productores, quienes en 2024 generaron un volumen de 2 mil 900 toneladas de miel.

Esta cifra refleja el dinamismo y la relevancia de la actividad apícola en el estado.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio dio la bienvenida a las delegaciones participantes, destacando que la colaboración interinstitucional y la planificación técnica son pilares fundamentales para consolidar este proyecto.

La presencia activa de productoras y productores refuerza el enfoque participativo y comunitario que caracteriza esta iniciativa.

Como parte de los trabajos, se integraron cuatro mesas técnicas:

– Descripción del producto: Características, componentes y proceso de elaboración.

– Esquemas de comercialización y empaque.

– Definición de lugares de extracción.

– Delimitación de la zona geográfica.

Esto será clave para sustentar la solicitud formal de Denominación de Origen ante las instancias correspondientes, marcando un paso firme hacia el reconocimiento oficial de la miel de la Península como símbolo de calidad, tradición y unidad regional.

Desde 1947, cuando Quintana Roo aún era territorio federal, existe información apícola que respalda la trayectoria histórica de esta actividad en la región. En los próximos meses, continuarán los trabajos en la guía para la presentación de la solicitud de declaración de Denominación de Origen. Asimismo, se planea la integración de comités estatales para la recopilación de información y la misión de socializar el proyecto con las y los productores, asegurando su participación activa y representativa.

Arranca “Bomberos Challenge 2025”

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, celebran en el Malecón Tajamar el tradicional “Bomberos Challenge 2025”, evento que reúne a elementos de distintos municipios para demostrar sus destrezas, habilidades físicas y técnicas en la atención de emergencias.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) Guillermo Núñez Leal, asistió a la inauguración, donde reconoció a las y los participantes su valentía, disciplina y entrega por el día a día en que arriesgan su vida en beneficio de la población.

Durante esta competencia, los equipos de bomberos realizaron circuitos de destreza que incluyendo el ascenso a torres de más de 12 metros, manipulación de mangueras, recorrido con extintores, simulación de combate a incendios y rescate de víctimas con maniquíes o muñecos de aproximadamente 90 kilos.

El evento, organizado por la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos, Rescate, Emergencias Médicas y Desastres, cuenta con la participación de elementos de Playa del Carmen, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cozumel.

El director de la corporación de Bomberos de Cancún, Aquileo Cervantes Álvarez, agradeció el acompañamiento de autoridades estatales, subrayando que este rally es un espacio para demostrar y poner en práctica las habilidades operativas adquiridas a nivel local, y en capacitaciones nacionales e internacionales.

Con estas actividades, se pretende fomentar la hermandad entre corporaciones, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las destrezas de los bomberos, así como realzar la importancia del trabajo y el compromiso con el que ejercen esta labor heroica que beneficia a las y los quintanarroenses.