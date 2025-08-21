Se dispara la migración de argentinos a Q. Roo, este año

Fenómeno sin precedentes

Registro de 70 mil nuevos residentes de aquel país en apenas cuatro meses

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- En un fenómeno migratorio sin precedentes, más de 70 mil ciudadanos argentinos se han establecido en Quintana Roo durante el primer cuatrimestre de 2025, según cifras compartidas por operadores turísticos y autoridades locales. El incremento responde a una combinación de factores: la crisis económica en Argentina, la búsqueda de oportunidades laborales en el Caribe mexicano y el atractivo estilo de vida que ofrecen destinos como Tulum, Cancún y Playa del Carmen.

Carlos Frías, empresario con más de cuatro décadas en el sector turístico, explicó que el aumento de vuelos provenientes de Argentina ya no responde a dinámicas de turismo tradicional, sino a una migración étnica sostenida. “No estamos hablando de visitantes temporales, sino de personas que llegan con la intención de establecerse, trabajar y construir una nueva vida aquí”, afirmó durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Agencias de Viaje y Tour Operadoras.

Este flujo migratorio contrasta con la caída del 30% en la llegada de turistas norteamericanos, especialmente de Estados Unidos y Canadá, que solían dominar las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún.

La mayoría de los migrantes argentinos se concentran en zonas urbanas como Playa del Carmen, donde ya se observa una transformación en la oferta de servicios, vivienda y empleo. Jóvenes profesionales, emprendedores digitales y trabajadores del sector gastronómico y turístico encabezan esta ola migratoria.

Aunque algunos llegan atraídos por la experiencia “Tulum” y regresan a su país tras una breve estancia, la mayoría busca arraigo y estabilidad. Esto ha generado una demanda creciente de trámites migratorios, regularización laboral y acceso a servicios básicos.

El fenómeno plantea desafíos para las autoridades locales en términos de infraestructura, integración social y regulación migratoria. Sin embargo, también representa una oportunidad para diversificar la economía local, fortalecer el mercado inmobiliario y enriquecer el tejido cultural de la región.

“La migración argentina no sustituye el turismo, pero sí redefine el perfil del visitante. Es momento de adaptar nuestras políticas y servicios a esta nueva realidad”, concluyó Frías.

Lanzan plataforma para proyectos turísticos juveniles

En un esfuerzo por vincular el talento universitario con el desarrollo turístico de la región, autoridades estatales y municipales presentaron oficialmente el programa “Jóvenes Innovando el Turismo” (JITUR), una plataforma que busca canalizar ideas frescas, sostenibles e inclusivas de estudiantes para transformar el rostro turístico de Cancún.

El proyecto fue inaugurado el 19 de agosto por la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Ana Paty Peralta, quienes destacaron que JITUR representa un puente entre lo académico, lo público y lo privado. “Confiamos en ustedes, en su capacidad para imaginar un Cancún más fuerte, diverso y humano”, expresó Lezama ante decenas de jóvenes reunidos en el evento.

JITUR es una convocatoria abierta a estudiantes universitarios de Cancún que deseen presentar propuestas turísticas con enfoque:

– Cultural, artístico o gastronómico

– Deportivo, tecnológico o de bienestar

– Inclusivo, sustentable o comunitario

Los proyectos pueden ser individuales o en equipos de hasta cuatro personas, y deben entregarse antes del 1 de diciembre de 2025. La premiación está programada para el 15 de diciembre.

Durante la jornada inaugural, estudiantes de la Universidad FILMA presentaron cuatro cortometrajes que exploran la identidad de Cancún desde la mirada juvenil: El latir de la selva, Tikin Xic, Raíces del Caribe y Encuentro de dos mundos. Estas piezas serán utilizadas para promocionar el destino en ferias nacionales e internacionales.

“Queremos que el mundo vea que Cancún no es solo sol y playa, sino cultura viva, gastronomía ancestral y naturaleza que late”, dijo René Alberto Montero Canto, uno de los cineastas participantes.

El programa cuenta con el respaldo de la Secretaría Municipal de Turismo, que facilitará asesoría técnica y vinculación con el sector privado. Además, se contempla la posibilidad de que los proyectos seleccionados se integren a la agenda turística oficial del municipio.