Se desplomó un 43.4% llegada de visitantes colombianos desde 2022

Caída en el turismo sudamericano

Alertan por malos tratos en aeropuertos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Caribe mexicano enfrenta una preocupante caída en el turismo colombiano: entre 2022 y 2024, el número de visitantes provenientes de Colombia se desplomó un 43.4%, según datos oficiales de la Oficina de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Esta tendencia continúa en 2025, colocando a Colombia como el noveno mercado emisor para Quintana Roo, cuando apenas tres años atrás ocupaba el cuarto lugar.

En 2022, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió 417,128 turistas colombianos, cifra récord incluso en comparación con los años previos a la pandemia. Para 2023, el número cayó a 336,016, y en 2024 se redujo aún más a 235,819 visitantes. En lo que va de 2025, Colombia representa apenas el 0.8% del turismo internacional que llega al estado.

Representantes del sector turístico, como Jesús Almaguer Salazar (Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres) y Anna Kiseleva (Asociación de Complejos Vacacionales Turísticos), han señalado que el trato hostil en los filtros migratorios del Aeropuerto de Cancún es el principal factor detrás de esta caída. El embajador de Colombia en México, Fernando García Manosalva, también ha expresado su preocupación por la creciente inadmisión de ciudadanos colombianos en terminales aéreas mexicanas.

En 2024, más de 17,000 colombianos fueron rechazados al intentar ingresar al país, concentrándose la mayoría de los casos en Cancún. Aunque las autoridades migratorias justifican estas medidas por razones de seguridad nacional, operadores turísticos advierten que el efecto ha sido devastador para la imagen del destino.

Ante el desplome, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) ha iniciado acciones para recuperar la confianza del mercado colombiano. Durante la feria Anato en Bogotá, se reforzó la comunicación con aerolíneas y agencias de viaje para garantizar que los turistas lleguen con documentación completa, reservas confirmadas y recursos suficientes.

Maya Ka’an: éxito del turismo comunitario

Maya Ka’an, una región enclavada en la selva maya de Quintana Roo, se ha consolidado como un referente nacional e internacional de turismo comunitario, al conjugar conservación ambiental, empoderamiento local y experiencias auténticas para el visitante.

Ubicada entre la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y comunidades mayas como Felipe Carrillo Puerto, Señor y Punta Allen, Maya Ka’an abarca un mosaico de ecosistemas que incluyen selva tropical, humedales, cenotes y zonas costeras. Esta riqueza natural se entrelaza con el legado cultural de los pueblos originarios, que han convertido su territorio en un espacio de aprendizaje, contemplación y respeto.

A diferencia del modelo turístico convencional centrado en grandes desarrollos hoteleros, Maya Ka’an apuesta por un enfoque inclusivo. Las comunidades locales son protagonistas: diseñan, operan y gestionan las experiencias turísticas, que van desde recorridos guiados por la selva, talleres de medicina tradicional, visitas a zonas arqueológicas poco exploradas, hasta la degustación de platillos ancestrales elaborados con ingredientes locales.

“Aquí no vendemos paquetes, compartimos nuestra forma de vida”, afirma María Uc, guía comunitaria de la localidad de Señor.

Este modelo ha permitido generar ingresos sostenibles, fortalecer el tejido social y preservar prácticas culturales que estaban en riesgo de desaparecer.

El proyecto Maya Ka’an, impulsado inicialmente por la Asociación Amigos de Sian Ka’an y respaldado por instituciones como la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, ha recibido múltiples reconocimientos. En 2023 fue destacado por la Organización Mundial del Turismo como ejemplo de buenas prácticas en turismo sostenible.

Además, ha servido de inspiración para iniciativas similares en Chiapas, Oaxaca y Yucatán, donde se busca replicar el modelo de gobernanza comunitaria y respeto ambiental.

Aunque el proyecto ha mostrado resultados positivos, enfrenta desafíos como la presión inmobiliaria, la falta de infraestructura en algunas comunidades y la necesidad de capacitación continua. Sin embargo, líderes locales y organizaciones aliadas trabajan en estrategias de fortalecimiento, incluyendo alianzas con universidades, certificaciones ecológicas y promoción digital.

En tiempos donde el turismo masivo ha generado impactos negativos en muchas regiones del país, Maya Ka’an representa una alternativa ética y sostenible. No solo ofrece al visitante una experiencia profunda y transformadora, sino que devuelve a las comunidades el control sobre su territorio y su narrativa.