Cabildo de Atizapán aprobó nombramiento de Marco Antonio Pérez como titular de Sapasa

Avalan sistema integral para la igualdad de género

Atizapán de Zaragoza, Méx.- En una productiva Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, se tomaron decisiones cruciales que fortalecen la administración y reafirman el compromiso del gobierno con el bienestar de las familias atizapenses.

Entre los puntos más destacados se encuentra la designación de un nuevo titular del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (Sapasa) y la creación de un sistema integral para la igualdad de género.

Mirando siempre por la eficiencia en los servicios públicos que llegan directamente a los hogares, el Cabildo aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Pedro Rodríguez Villegas para nombrar a Marco Antonio Pérez Reyes como nuevo director de Sapasa.

Este nombramiento estratégico busca dar continuidad y reforzar los trabajos para garantizar un servicio de agua de calidad para todas las familias del municipio. El Presidente Municipal tomó la protesta de ley al nuevo funcionario, exhortándolo a trabajar con total dedicación en favor de la ciudadanía.

En un acto que subraya la prioridad de este gobierno por la seguridad y el desarrollo de las mujeres, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad la creación del «Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres».

«Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de proteger y empoderar a las mujeres de nuestro municipio. Una familia fuerte se construye sobre la base de la igualdad y el respeto», señaló Pedro Rodríguez Villegas.