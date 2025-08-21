Refuerzan el operativo Transporte Seguro en varias zonas de Ecatepec

Apoyo de Mando Unificado Oriente

Ecatepec, Méx.- Con la intervención de las corporaciones federales que forman parte del Mando Unificado Oriente en seguridad, se reforzaron los operativos de Transporte Seguro en 11 puntos estratégicos de Ecatepec, con la intención de evitar robos a pasajeros y transeúntes y casos de acoso a mujeres.

En la vía López Portillo, en Guadalupe Victoria, se instaló el despliegue táctico con la intervención de Tránsito Municipal, Policía de Género y Unidad Canina de la policía de Ecatepec, además de personal de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina y efectivos de la Guardia Nacional.

Al realizar la supervisión del dispositivo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss recordó que como parte de las acciones del Mando Unificado en seguridad, que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, se refuerza la seguridad para inhibir delitos en transporte público en 11 puntos estratégicos, con el despliegue de 61 elementos, 22 patrullas y cinco motocicletas, reforzando la vigilancia.

“Cerramos filas, trabajamos de la mano con Guardia Nacional, Sedena, Marina y la policía municipal con un solo interés y un solo objetivo: Recuperar la tranquilidad de los ciudadanos de Ecatepec”, explicó la alcaldesa.

Informó que las acciones preventivas permitieron reducir 14 por ciento el robo en transporte público y 34 por ciento a transporte de carga, además de que se reforzará la vigilancia en 11 puntos prioritarios de acuerdo al semáforo delictivo.

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, subrayó que en el operativo intervienen Tránsito para el abanderamiento, Guardia Nacional con labores de proximidad social y la Policía de Género para prevención del delito, además del binomio canino para disuadir actividades de narcomenudeo, así como portación de armas blancas o de fuego.

“Son despliegues tácticos de la policía municipal, en coordinación con Marina que participa activamente en este ejercicio de protección a la ciudadanía, y ahora con respaldo de elementos de la Guardia Nacional”, explicó.