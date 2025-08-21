A la baja, incidencia delictiva en Naucalpan: Isaac Montoya

Coordinación con fuerzas estatales y federales

Naucalpan, Mex.- En Naucalpan, con la Estrategia Operativa Oriente y en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad, se siguen dando resultados contundentes para recuperar la paz de las y los naucalpenses.

Es tangible la reducción de la incidencia delictiva, pues tan solo de enero a julio se ha registrado una reducción del 29.2% en el delito de homicidio doloso y un 36.8% en el delito de robo de vehículo, señaló el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.

Así se destacó en la reciente Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que se realizó en Texcoco y a la que asistimos los 12 alcaldes integrados a la EOO, refirió el alcalde, donde se realizó un comparativo de antes y después de esta estrategia y se enfatizó que la incidencia delictiva sigue disminuyendo, sustentado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Guardia Municipal en coordinación con la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena, así como con la Fiscalía Regional implementan diversos operativos de seguridad y hasta el momento han logrado detenciones relevantes.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las cifras más recientes, tomando en cuenta los delitos del alto Impacto se registró una reducción del 26.8% (1,132 delitos), en comparativa de junio a diciembre 2024 (4,222 delitos) vs enero a junio 2025 (3,090 delitos).

En cuanto al delito de homicidio doloso, se registró una reducción del 29.2% (19 delitos) en comparativa de junio a diciembre 2024 (65 delitos) vs enero a julio (46 delitos).

En una comparativa del 2022, 165 eventos contra 2025, 46 eventos, el delito de homicidio doloso presentó una disminución del 72.1% (119 eventos).

Del mismo modo, en el robo de vehículo, de acuerdo a cifras del SESNSP, hubo una reducción del 36.8% (608 delitos), en la misma comparativa de los últimos siete meses de 2024 (1,652 delitos) vs los primeros siete meses de 2025 (1,044 delitos). La baja en el primer semestre del 2025 fue del 37.7% (333 delitos), en comparación del último semestre del 2024, 549 delitos vs 882 delitos. Y se registró una caída del 59.6% en este delito (71 delitos), en comparativa de junio 2024 (119 delitos) vs julio 2025 (48 delitos).