Mejora gobierno la imagen urbana de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Con el objetivo de mejorar la conectividad entre el municipio y la Ciudad de México, así como la imagen urbana y dignificar la vida de la población, el gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación con concreto hidráulico de Vialidad de la Barranca Hueyetlaco, en beneficio de miles de personas que transitan diariamente por la zona. En el evento, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que la rehabilitación de esta avenida, la cual ayuda a agilizar el tránsito vehicular, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial, consistió en la repavimentación con concreto hidráulico de una superficie superior a 14 mil metros cuadrados, con una inversión de más de 23.9 millones de pesos.

“Vecinos y vecinas de Huixquilucan, sepan que continuamos trabajando 24/7 para desarrollar y mejorar la infraestructura vial en las tres zonas que conforman el municipio. Seguimos avanzando y, hoy, el territorio tiene otra cara, por ello, refrendo mi compromiso de mantener los esfuerzos para la entrega de obras enfocadas en elevar la calidad de vida para todos”, indicó la presidenta municipal.