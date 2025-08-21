El Sr de las burbujas estará en el Foro Majestic con su espectáculo

La cita es el 24 de agosto

Una obra sin palabras, pero con mucho que decir

Por Arturo Arellano

El próximo domingo 24 de agosto, el Foro Cultural Majestic en Tlalnepantla será sede de una función única e irrepetible en México: El Señor de las Burbujas, un espectáculo visual y sensorial creado por el artista español Javier Urbina, que ha maravillado a públicos en más de 30 países.

En entrevista exclusiva, Urbina explicó que su propuesta va más allá del entretenimiento convencional “Es una obra de teatro y lo que consiste es que en el show se plantea más que como un espectáculo, una experiencia teatral, basada en burbujas de jabón. Habrá trucos y virtuosidades: burbujas con vapor, fuego, helio, esculturas de burbujas, y el público estará participando. Incluso meteremos a alguien del público dentro de una burbuja”

La puesta en escena incluye más de 20 actos distintos, cada uno con una técnica específica y una atmósfera propia. Aunque no hay diálogos, un narrador guía al público a través de una banda sonora original y una iluminación cuidadosamente diseñada para crear una experiencia íntima y envolvente “No se habla, pero hay una especie de narrador que nos va guiando en el espectáculo. Tenemos una banda sonora original, las luces en un espacio pequeño, pero eso permite que la experiencia sea íntima.”

Arte, ciencia y espectáculo

Urbina, licenciado en artes teatrales y bellas artes, ha dedicado más de dos décadas a perfeccionar esta mezcla de arte, ciencia y espectáculo “Cada año renovamos el show con nuevos actos. Esta es la versión más reciente, pensada para México, y con ella iremos a Hong Kong, España y Francia.”

Destaca que “Hay una cosa muy curiosa: hemos estado en 31 países. La gente viene al espectáculo por los niños, pero los padres y madres salen encantados. Es un show que les maravilla muchísimo, ven cosas que no han visto jamás. Los trucos están basados en récords Guinness, son técnicamente muy complejos.”

“Llevo más de 20 años. Soy licenciado en artes teatrales, en bellas artes, y llevo viajando por el mundo con esta propuesta que es una mezcla de arte, ciencia y espectáculo. Esos serían los tres tótems en que formamos este show. La teatralidad que se le imprime a los trucos son experiencias visuales, en un mensaje que cada quien interpreta a su manera.”

Tiene una dimensión pedagógica

De tal manera que, el show no solo se trata de entretener, sino de llevar un mensaje para toda la familia.

“Hablamos de la fragilidad, los deseos, la percepción infantil. Es un viaje emocional que cada espectador interpreta a su manera, Más allá de solo mostrar burbujas, contamos una historia. Se habla a través de la experiencia, hablamos de la fragilidad, de los deseos, de la percepción infantil. Hay todo un viaje pedagógico, desarrollado e interesante, que guía al espectador de principio a fin”

Y relata que “El inicio y el final son dos momentos muy importantes. Primero, generar una atmósfera, que la gente se relaje y engancharles. Y luego el final es importante porque hay que rematar lo que haces de una forma. El show se conforma por unos 20 actos y cada uno está en algo muy concreto.”

También reconoce que se deben adaptar a cada espacio al que llegan “Cada espacio tiene sus propias características. Hay algo importante que es la humedad. Una burbuja se explota básica y sencillamente porque se le acaba el agua que tiene en la tensión superficial. Lo que hay que controlar muy bien es la humedad. Hay muchas maneras de regularlo. Tenemos algunos dispositivos para que esto sea acorde a cada escenario. Eso va sumado a ciertos ingredientes que son retardadores de la humedad. Son diferentes fórmulas según el acto.”

Sin pantallas, con las manos

En tiempos dominados por dispositivos electrónicos, El Señor de las Burbujas apuesta por lo tangible “Hoy vivimos rodeados de pantallas. El entretenimiento se basa exclusivamente en eso. Incluso en este espectáculo, en versiones más grandes, colocamos pantallas, pero no en este caso. Ahora vamos sin pantallas. Se les invita a los niños a disfrutar con algo muy sencillo. Hay momentos en que se hacen burbujas exclusivamente con las manos, y ellos lo replican. Es importante enseñar que hay formas de entretenimiento alejadas de las pantallas. Los teléfonos se apagan durante el show, y eso hace que la gente vea más valor en lo real. Quienes tuvimos la suerte de crecer sin pantallas nos damos cuenta de lo maravilloso que fue” aseveró.

Finalmente adelantó que “En México estaremos el 30 de noviembre en Hermosillo, pero en la Ciudad de México la del 24 de agosto es la única.” Una función única en todo el país. No habrá gira ni segundas fechas. El Señor de las Burbujas promete ser un suspiro, una burbuja… un recuerdo eterno.

Sede, horarios y boletos -Lugar: Foro Cultural Majestic, Av. Acatitlán 45 B, Santa Cecilia Acatitlán, Tlalnepantla, Estado de México -Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025 -Hora: 16:00 h (acceso desde las 15:00 h) -Duración: 75 minutos –Boletos: disponibles en TicketPoint Zona VIP: $575 (incluye souvenir oficial) Zona Oro: $460 Zona Plata: $345 Zona General: $230 La zona VIP incluye: show de burbujas, incluye el souvenir oficial de cortesía