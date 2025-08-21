“La risa mañanera”: Una sátira política con humor cargado de inteligenciaEspectáculos jueves 21, Ago 2025
- Inicia temporada en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Los boletos están a un costo muy accesible en Ticketmaster
Por Arturo Arellano
En un país donde la política suele ser terreno de solemnidad y polarización, “La risa mañanera” irrumpe como un oasis de carcajadas y crítica aguda. Estrenada el 20 de agosto en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón, esta obra de sátira política propone un multiverso teatral donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se enfrentan en una conferencia matutina… nocturna.
La puesta en escena, escrita por Lalo Tepichín y dirigida por Vicente Torres, se presenta como el primer capítulo de un universo escénico que mezcla realidad, ficción y absurdo. Tamara Henaine interpreta a “Claudita”, una versión humanizada y cómica de la presidenta mexicana, mientras Herson Andrade encarna a un “Trump” caricaturesco, irreverente y provocador.
Ambos actores compartieron detalles del montaje en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es un proyecto que traemos desde hace un año. Hemos estado ajustando el texto; Lalo Tepichín nos ha ayudado muchísimo. Él escribe comedia, y eso es clave porque el humor que queremos hacer no tiene partido ni color: nuestro partido es el humor. La risa mañanera es una representación de lo que sería una mañanera, pero con un tono de comedia en un escenario surrealista, fuera de serie. Suceden cosas que no te imaginas, y que terminan haciendo reír”, destacó Tamara.
CONSTRUYENDO A “CLAUDITA, DE LA TELEVISIÓN AL TEATRO
Sobre su personaje, añadió “Claudita, que es mi personaje, es la primera mujer presidenta de México. Presenta un gabinete ficticio donde hay de todo: políticos, figuras del espectáculo, futbolistas. Es un show que, sepas o no de política, lo vas a entender. Muchos jóvenes no están familiarizados con la política, y esto puede acercarlos de forma diferente.”
Tamara comenzó a construir el personaje hace casi seis años, cuando Sheinbaum era candidata a jefa de gobierno .“El productor Reynaldo López me vio parecido físico y de ahí lo fui desarrollando. Me encontré con una Claudia diferente ahora. Me metí a ver sus entrevistas, su TikTok, su podcast… descubrí un rostro que la gente no tiene claro: más cotorra, alivianada. Ella canta, baila, toca la guitarra. Es una mujer maravillosa.”
Y reconoció “A la presidenta la admiro muchísimo. Le tengo respeto. Es súper inteligente, no solo académicamente, sino emocionalmente. Yo estudio psicología, y ha sido un campo de investigación para mí. Cuando retomé el personaje, tenía muchas ganas de conocerla. Me acerqué a un mitin en Coyoacán, caracterizada, con miedo de su reacción. Pero fue increíble: me reconoció, se reía muchísimo, accedió a grabar un video conmigo. Fue un momento padrísimo.”
“Mi personaje no va desde la burla, el resentimiento ni el odio. Lo construí desde la admiración y el respeto. Cuando se hace así, el resultado es bonito y diferente. La gente, sea del partido que sea, se siente más cercana a este rostro humano de la presidenta”.
TRUMP EN CLAVE DE CABARET
Herson Andrade, en el papel de Trump, comentó con ironía “Tengo que hablar en frijolero. Me da mucho gusto tener la opción de encontrarnos por fin, después de muchas evasivas, Claudita. No los aguanto, yo sé que les encantan los pescuezos de pollo con salsa Valentina y los taquitos de tripa; treinta por ciento de aranceles a todos los productos que vienen de México solo por eso.”
Tamara complementa “Tenemos la columna vertebral que es el libreto, y Herson tiene más experiencia en cabaret. Hacemos un equilibrio bastante padre. Ninguno agrede a nuestros personajes. Es diferente el humor de un hombre presidente y de una mujer presidenta, pero no nos burlamos de ellos.”
A lo que Herson responde “Es un placer compartir el escenario con mi querida amiga. Estuvimos juntos en “El privilegio de mandar”. Este montaje es un pretexto para ir a reír. Es un espectáculo cargado de sátira, pero no se ofende a nadie. No tiene color ni inclinación política. Aborda temas que están en redes sociales y noticieros. Es una terapia. El público puede interactuar, no hay cuarta pared. Es una conferencia mañanera en tono de comedia.
SORPRESAS EN ESCENA:
Tamara concluye: “Hay mucha risa alrededor de lo que es la presidenta, que ha pasado desapercibida. Por ejemplo, su apellido: el 90% de los mexicanos no lo pronuncian correctamente. Tenemos videos de políticos diciendo su apellido mal. Desde ahí, ese tipo de situaciones son divertidas. La risa está en lo simple, en lo no tan elaborado. El momento de reflexión para cerrar la obra es mi favorito.”
En exclusiva, adelantaron que habrá interrupciones inesperadas “Aparece Noroña, lo cual funciona muy bien. Ya lo probamos en un focus group y la gente salió divertidísima”.