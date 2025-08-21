Corona Capital 2025 y su mapa musical global

14, 15 y 16 de noviembre, Autódromo Hermanos Rodríguez

Un festival que suena a todo el mundo: del garage californiano al sonido escandinavo, pasando por folk australiano y pop sin pasaporte.

El Corona Capital 2025 es un pasaporte sin fronteras. Durante tres días, el festival reunirá en un mismo lugar la diversidad sonora que hoy define al planeta. Rock, pop, folk y electrónica se encontrarán en una experiencia única donde cada acto refleja una parte distinta del mapa musical contemporáneo. En el escenario irrumpirá un headliner detrás de otro: Foo Fighters, Linkin Park, Vampire Weekend, pero entre líneas, lo más poderoso es la alineación en su conjunto: una cartografía viva del sonido global.

Desde nuevas propuestas hasta leyendas que definieron generaciones, este cartel es más que una fiesta musical. Es un reflejo de lo que vibra allá afuera.

El Corona Capital 2025 ofrece un recorrido que cruza fronteras sin necesidad de avión: guitarras californianas, sintetizadores escandinavos, beats africanos en clave inglesa, folk australiano y pop que no sabe de banderas. Un viaje donde cada escenario se convierte en estación para descubrir sonidos de todos los continentes.

Aquí una guía sonora por países con los actos más representativos del cartel 2025.

Estados Unidos: El motor indie-pop sigue con fuerza

Este país sigue siendo una de las grandes fábricas musicales, con una mezcla entre leyendas vivas y artistas en ascenso que continúan moldeando la escena musical global.

Foo Fighters (viernes): Su regreso a México es una celebración rockera de alto voltaje.

Queens of the Stone Age (viernes): Josh Homme y compañía traen su desierto sónico de Arizona a la Ciudad de México.

Vampire Weekend (sábado): Esta banda sigue demostrando que el pop barroco también puede hacer saltar a miles.

Alabama Shakes (sábado): Soul sureño y fuerza vocal a cargo de Brittany Howard. Una presentación que promete ser inolvidable.

SYML (domingo): Baladas emocionales y producción delicada.

Chrissy Chlapecka (sábado): Provocadora, queer, hiperpopera.

Sarah Kinsley (viernes): Una revelación del alt-pop. Su formación clásica se funde con una producción cinematográfica que enamora.

Waxahatchee (viernes): Folk alternativo con letras afiladas.

Cults, Grizzly Bear, Half-Alive y Hippo Campus completan una alineación estadounidense que navega entre lo nostálgico, lo experimental y lo bailable.

Reino unido: actitud y sintetizadores

Esta parte del mundo siempre llega con estilo, y este año no es la excepción. Desde los himnos del britpop hasta los sintetizadores retro y voces emergentes, la isla vuelve a demostrar por qué es cuna de revoluciones musicales.

Franz Ferdinand (viernes): El indie británico dosmilero en su máxima expresión.

Garbage (viernes): Shirley Manson lidera un viaje entre el grunge, el electro y el poder femenino.

James (domingo): Íconos del Manchester alternativo, listos para envolver al público en pura nostalgia noventera.

Mogwai (sábado): Pioneros del post-rock, ideales para quienes buscan experiencias auditivas que trascienden letras.

OMD (sábado): El synthpop ochentero sigue vivo y elegante desde su natal Liverpool.

Kaiser Chiefs (viernes): Su disco debut ‘Employment’ cumple 20 años y celebrarán con todo en esta edición.

Lucy Rose y Nilüfer Yanya (viernes): Dos talentos femeninos que representan la nueva ola indie británica con sensibilidad y clase.

Canadá: electrónica experimental y folk atmosférico

Este año, Canadá viene con calidad contundente. Dos propuestas que merecen atención y tiempo en tus playlists.

Debby Friday (viernes): Ganadora del Polaris Prize, fusiona techno, poesía distorsionada y estética postindustrial. Su show es un ritual futurista.

Men I Trust (domingo): Indie pop de susurros, bajo funky y estética dream pop. Perfectos para flotar un rato en la marea sonora.

Australia: de la calma folk al caos psicodélico

Aterrizará con propuestas contrastantes que van del folk introspectivo al rock psicodélico.

Hollow Coves (viernes): Ideal para ese momento del festival donde solo quieres cerrar los ojos y dejarte llevar.

Jet (viernes): Llegan con sus riffs salvajes y actitud garage.

Angie McMahon (sábado): Voz cruda, letras honestas y guitarras que raspan.

Escandinavia y alrededores: melancolía y magia del norte

El norte de Europa también tendrá su momento. Frío emocional, producción impecable y voces únicas.

Aurora (sábado, Noruega): Un hada electrónica que te hace bailar con mensajes profundos.

Anna of the North (viernes, Noruega): Electro-pop nostálgico con melodías dulces.

Of Monsters and Men (domingo, Islandia): Himnos folk-pop que llenan el alma y el escenario.

Aluna (viernes, Reino Unido) Con base en sonidos afro y electrónicos: groove garantizado.

El Corona Capital 2025 no es sólo un festival, es un mapa musical global. En tiempos donde la música viaja más rápido que cualquier avión, esta cita sonora se convierte en un punto de encuentro para ritmos que vienen desde todos los continentes, lenguajes y estados de ánimo. Aquí, lo clásico convive con lo nuevo, lo experimental se cruza con lo popular y las fronteras se diluyen entre acordes.