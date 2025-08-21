Cuando se juntan “Entre amigos” se logra un éxito memorable

Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares,tuvieron un sold out en el Auditorio Nacional donde interpretaron los éxitos de sus brillantes trayectorias

Fotos José Jorge Carreón Ocesa

En toda una fiesta llena de recuerdos y buena música se realizó con gran éxito “Entre amigos”, un concierto en el que se disfrutó los grandes éxitos de un elenco de ensueño: Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares, quienes tuvieron un sold out en el Auditorio Nacional

10 mil almas fueron testigos de un acontecimiento sin precedentes. Cuatro trayectorias musicales brillantes, que han marcado a generaciones, se entrelazan en un concierto memorable. Lucero, la polifacética artista que ha conquistado la actuación y diversos géneros musicales; Yuri, la diva del escenario cuyas interpretaciones han resonado en el alma de México; Emmanuel y Mijares, la dupla icónica que ha redefinido la balada pop durante más de una década, unirán sus talentos en una noche que fue mágica e inolvidable.

Iniciaron el show con un medley de “El apagón”, “Bella señora”, “Ya no” y “Bella”, interpretado por los cuatro.

Yuri y Lucero interpretaron a dueto “Llorar” y “Ya no vives en mí”; Lucero y Mijares cantaron “Tácticas de guerra” y “Si me tenías”; Mijares y Emanuel “Es mi mujer”; Emmanuel y Yuri “Yo te pido amor”; Lucero y Emmanuel “Tu y yo”; Mijares y Yuri “Me alimento de ti”, duetos que emocionaron y conmovieron a los fanáticos.

Los cuatro juntos cantaron “La maldita primavera”, “El privilegio de amar”, “Para amarnos más”, “Tengo mucho que aprender de ti” y “Sentirme vivo”.

La noche finalizó con otro medley repleto de éxitos de los cuatro como “Cuéntame”, “Corazón de melao”, “Baño de mujeres”, “¿Qué te pasa?” Y “Toda la vida”.