Participa IPN en misión a la estratósfera, junto con la NASA y otras instituciones

lanzan módulo EMIDSS-7

Llevan microalga espirulina para verificar si puede usarse como alimento de astronautas

Ayer, en punto de las 07:30 horas, desde la base de Fort Sumner, Nuevo México, Estados Unidos, partió a la estratósfera la misión EMIDSS-7 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsytems versión 7), en la que participa el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en conjunto con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y otras instituciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el aparato alcanzó una altitud de 37.24 kilómetros y se espera que aterrice con la información recabada.

El lanzamiento forma parte de la campaña de otoño FY25-FTS del Programa de Globos Científicos (CSBF) de la NASA, con el módulo suborbital EMIDSS-7, a bordo de la plataforma Salter Test Flight STF#752N.

En esta misión, el equipo de trabajo estuvo conformado por investigadores del CDA del IPN, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y contaron con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

El doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas, investigador del IPN y líder del proyecto, informó que se colocaron dos satélites CubeSat de 1 unidad “TEPEU-1”, para el registro automatizado de variables ambientales (temperatura interna del equipo electrónico y del aire en el espacio cercano, presión barométrica, humedad, radiación ultravioleta, entre otros), del campo magnético terrestre, así como la captura de imágenes apoyado por dos cámaras instaladas al interior y exterior del módulo.

El también investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) resaltó que en este vuelo destaca la participación por primera vez de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ) con un proyecto diseñado por investigadores y alumnos denominado “Tecuitlatl”, que consiste en un mini fotobiorreactor (miniFBR) para el cultivo y comportamiento de la microalga espirulina en condiciones de espacio cercano.

Este proyecto podría representar una alternativa alimenticia para los astronautas, ya que en el espacio experimentan diversos problemas de salud como alteraciones en el sistema inmunológico, nervioso y circulatorio, y nutricionales.

El también catedrático de la Esime Zacatenco señaló que la carga útil pesó aproximadamente 31.8 kilogramos, y se colocó a bordo de una plataforma impulsada por un globo tipo sonda de 11MCF (con una capacidad de 11 millones de pies cúbicos de helio). Mientras que el peso total del STF#752N (que incluyó otros experimentos de instituciones públicas y privadas) fue de 280 kilogramos.

Mendoza Bárcenas informó que en esta misión participan las Unidades Profesionales Interdisciplinarias, campus Zacatecas e Hidalgo; la Unidad Profesional Interdisciplinaria y Tecnología Avanzada (Upiita); la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime), Unidad Zacatenco; el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata), Unidad Altamira y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 19 “Leona Vicario”.