Luis «Potro» Caballero engalana con su voz el Speed Fest 2025

*Interpretó el Himno Nacional, acompañado de la banda de guerra del Ejército Mexicano

El Autódromo Hermanos Rodríguez vivió la segunda edición 2025 del Speed Fest con un gran cierre con grades de la música cómo: Mario Bautista, Allison Y PXNDX vive by Kross

Además de la participación especial del reconocido cantante, actor, conductor y Podcaster:

Luis «Potro» Caballero como invitado de honor interpretando el Himno Nacional acompañado de la banda de guerra del Ejército Mexicano, sin duda uno de los momentos más esperados del mejor festival de velocidad en México.

“Es un gran ambiente, es familiar y seguro… y lo mejor es que mi familia me acompañó. Esta fue la primera vez que canto el himno en un evento y me lo voy a llevar para toda la vida”, confesó el cantante con emoción.

Más de 250 pilotos mostraron su talento en distintas categorías. Cada media hora hubo una carrera diferente