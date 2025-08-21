CFE invertirá 8 mil 177 mdd para Red de Transmisión en beneficio de 50 millones de mexicanos: Sheinbaum

Modernización y conexión

Se ampliará la red para tener mayor acceso a la energía eléctrica y atender Polos de Desarrollo para el Bienestar

El Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía, anunció que, como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 se fortalecerá la Red Nacional de Transmisión a través de una inversión de 8 mil 177 millones de dólares (mdd) para la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y 524 nuevas obras en subestaciones eléctricas con el objetivo de beneficiar a 50 millones de usuarios en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México, a comparación con otros países, está interconectado, por lo que con esta inversión de 8 mil 177 mdd fortalece la conexión de toda la República.

“Es una inversión muy importante, son 8 mil 177 millones de dólares para el Sistema de Transmisión de energía eléctrica de nuestro país. Todo nuestro país está interconectado. No todos los países tienen sistemas interconectados nacionales, a veces los tienen regionales; nosotros sí tenemos un sistema interconectado. Está por terminarse la interconexión a la península (de Baja California). Durante años, la península tenía su propia red, sus propias plantas de generación, y no había interconexión entre San Luis Río Colorado y Mexicali; ahora sí, eso inició con el Presidente López Obrador. Entonces, realmente se interconecta toda la República con este sistema. Son 275 proyectos de nuevas líneas y son 524 subestaciones en todo el país», detalló en la conferencia de prensa: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 también incrementará la capacidad de generación en 29 mil 074 megawatts (MW): CFE, 22 mil 674 MW y 6 mil 400 MW adicionales por parte de la inversión privada.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, recordó que el fortalecimiento de la Red Nacional de Transmisión es producto de la reforma constitucional de la Presidenta de México y permite cuidar la confiabilidad y seguridad de todo el sistema eléctrico nacional, así como interconectar comunidades y sistemas aislados, incrementar la capacidad de respuesta ante desastres naturales y reducir la pobreza energética.

La directora general de CFE, Emilia Calleja Alor, informó que fortalecer la Red Nacional de Transmisión significa modernizar y conectar aún más a México: ya que se amplía el acceso a la energía, se atiende el requerimiento de los Polos de Desarrollo para el Bienestar y de las nuevas industrias; además que se descongestiona la red.

Explicó que, los proyectos de nuevas líneas y subestaciones se dividen por zonas:

Zona Norte: 92 proyectos, de los que 23 ya están concluidos y 69 se construirán en esta administración para tener 137 líneas de transmisión nuevas y 247 subestaciones para garantizar energía a 6 millones de hogares.

Zona Centro: 49 proyectos de los que siete ya están concluidos y 42 se construirán, con ello serán 90 líneas de transmisión y 181 subestaciones, para garantizar energía a 8.5 millones de hogares.

Zona Sur: 30 proyectos, de los que cinco ya están concluidos y 25 serán construidos, con ello se tendrán 48 líneas de transmisión y 96 subestaciones, para garantizar energía a un millón de hogares.

Además, puntualizó que 5 mil 97 trabajadores están destinados a la operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión para optimizar los recursos y garantizar que sea una red segura, confiable y moderna. Aunado a que se implementan innovaciones como la Red Eléctrica Inteligente (REI) que consiste en monitoreo y control a distancia, ajuste remoto del flujo eléctrico, conforme la demanda y comunicación a través de fibra óptica, asimismo se renueva infraestructura existente desde cables de alta temperatura, crucetas aislantes, transformadores digitales, monitoreo de líneas aéreas y subterráneas, mapeo digital 3D y sensores móviles.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”

Sheinbaum Pardo dijo que ni los aranceles (estadounidenses) pudieron con la economía mexicana, destacar el «récord» de inversión extranjera directa en el segundo semestre de este año por 34 mil 265 millones de dólares.

Señaló que lo alcanzado supera los 31 mil 96 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024 y “es prácticamente más del doble de 2017 (15 mil 645 millones de dólares)”.

Recordó que el “mito del oscurantismo neoliberal” establecía que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación; que si aumentaba el salario mínimo, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.

Con los datos expuestos -que le fueron enviados por la Secretaría de Economía-, “se demuestra que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación”, indicó en la mañanera del pueblo.

«Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión», sostuvo.

Nuevo PJ tiene que «demostrar» cambio de fondo

En otro tema, la mandataria señaló que en el Poder Judicial terminó la era de la corrupción, el privilegio y el nepotismo, y los nuevos ministros, jueces y magistrados “tienen que demostrar” que hay un cambio de fondo.

“Es Estado de Derecho, no es hacer justicia a partir de un criterio personal, sino con base en las leyes, como decía (Benito) Juárez. Yo pienso que para México es muy bueno lo que ocurre”, agregó en su mañanera.

Defiende CSP designación de embajador en Italia

Tras la polémica por la designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia, ya ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su decisión.

“Es un experto en relaciones internacionales”, sostuvo en su conferencia en Palacio Nacional la mandataria a pregunta sobre la polémica y disgusto entre algunos sectores —entre ellos del Servicio Exterior Mexicano— por ese nombramiento.

La jefa del Ejecutivo puntualizó: “consideré que era una buena opción”.

Agregó que Lozano también ha sido un defensor de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTQ+. “Es un activista en ese sentido, él nos ayudó al final de muchas maneras”.

Desestimó las críticas por la designación que van en el sentido de que el próximo embajador en Italia fue colaborador de Televisa. “Sí, trabajó en Televisa y, sí, salió hace ya un rato”.

La Presidenta inclusive ironizó ante la postura presentada por la legisladora panista Margarita Zavala.

“Estaba muy molesta, pero no pudo decir por qué —en la sesión de la Permanente donde se ratificó el nombramiento—. Dice: ‘El servicio exterior es imparcial’. No, representa a México el embajador o embajadora”, cerró la mandataria sin hacer alusión a las críticas lanzadas por muchos miembros del Servicio Exterior Mexicano por ese nombramiento.