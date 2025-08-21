Rompe récord la la llegada de sargazo al Caribe mexicano

Desastre ambiental

La mancha marrón en el Atlántico ya alcanzó las 50 millones de toneladas, casi lo doble de las registradas en 2018

El sargazo no es simplemente una molestia para quienes visitan las playas en el Caribe mexicano; la acumulación y descomposición de la macro alga marina están generando un colapso ecológico en las costas de Quintana Roo, generando uno de los peores episodios de sargazo este año.

La gran masa de sargazo formada en el océano Atlántico ya alcanzó 50 millones de toneladas métricas, lo que duplica el mayor récord de detección registrado en 2018, cuando se estimaron entre 20 y 22 millones de toneladas métricas.

La especialista Brigitta I. van Tussenbroek, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimó que de mantenerse estable la dinámica regional y en ausencia de factores disruptivos, como huracanes u otros fenómenos naturales de gran escala, la llegada de esta macroalga podría incrementarse.

El Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico es una masa de algas que cruza el océano a lo largo del ecuador. Comienza frente a las costas de África occidental (cerca de Senegal o Ghana) y llega a Sudamérica, Centroamérica, el mar Caribe y el Golfo de México, afectando las costas de Quintana Roo. También altera la costa este de Estados Unidos.

Al calificar 2025 como el “peor año” en términos de registros de esta planta marina, Van Tussenbroek subrayó la importancia de continuar los monitoreos, modelos e investigaciones sobre el desplazamiento del sargazo hasta finales del próximo año, con el fin de generar una estimación más precisa de las cantidades que habrían llegado a los mares y litorales nacionales.

Explicó que la cantidad de sargazo en los océanos aún no ha alcanzado su punto de saturación, ya que continúa creciendo “de manera exponencial”, independientemente de las fluctuaciones estacionales o interanuales observadas. Añadió que las condiciones para su reproducción siguen siendo favorables en la región, debido a la temperatura del agua y la disponibilidad de nutrientes, que obtiene de ríos y otras fuentes naturales.

Indicó que no se ha observado una curva descendente en los registros, por lo que la comunidad científica estima que este año podría alcanzarse la capacidad máxima de carga del ecosistema para esta especie.

Con la llegada masiva del sargazo, la investigadora advirtió que “el Caribe, tal como lo conocíamos, ya no existe; considero que está transitando hacia un ecosistema distinto, con atributos nuevos”. Señaló que los arrecifes y las playas “ya no son los mismos que en 2014”, aunque puntualizó que este tipo de transformaciones ocurren a largo plazo.

A la vista, un colapso ecológico en el Caribe mexicano

Estudios liderados por Rosa Elisa Rodríguez Martínez, investigadora de la UNAM en Puerto Morelos, revelan que estas algas contienen altas concentraciones de metales pesados como arsénico, plomo, cobre y manganeso, que envenenan lentamente el mar.

La descomposición del sargazo consume grandes cantidades de oxígeno, creando zonas muertas donde la vida marina no puede sobrevivir. La llamada “marea marrón” bloquea la luz solar, impidiendo la fotosíntesis de corales y pastos marinos, esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema.

Miles de ejemplares de peces y crustáceos has aparecidos muertos en las costas debido a la falta de oxígeno y la toxicidad del agua.

Desde 2015, se ha registrado una pérdida del 27% de los arrecifes coralinos en algunas zonas, agravada por el “Síndrome Blanco”, una enfermedad que se propaga más rápido en aguas contaminadas.

Las tortugas marinas también se ven afectadas al encontrarse con obstáculos para anidar en playas cubiertas de sargazo. Además, se ha detectado un aumento alarmante de fibropapilomatosis, una enfermedad que provoca tumores en su piel.

Además, las aves playeras pierden su hábitat de alimentación, ya que el sargazo sofoca a los pequeños organismos de los que dependen.

Contaminación del acuífero y playas tóxicas

Cuando el sargazo se descompone en la arena, libera gases como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, que no solo huelen mal, sino que son tóxicos. Si no se retiran adecuadamente, los lixiviados penetran el suelo cárstico de la Península de Yucatán, contaminando el acuífero subterráneo, la principal fuente de agua dulce de la región.

Los gases emitidos por el sargazo en descomposición causan irritación en ojos, garganta y piel. Trabajadores de limpieza y turistas han reportado náuseas, dolores de cabeza y erupciones cutáneas.

A nivel económico, el sargazo afecta directamente al turismo, principal actividad de la región, sufriendo pérdidas millonarias cuando las playas se llenan de algas.