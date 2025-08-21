Donald Trump patrullará calles de Washington DC junto a la guardia nacional

Busca federalizar la seguridad

Ha declarado una “emergencia criminal” en el distrito, acusando a la ciudad de ser un “santuario para los criminales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadunidense.

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército… Vamos a hacer un trabajo”, declaró Trump a un presentador del medio de comunicación de Newsmax.

Esta decisión se enmarca en su estrategia de federalizar la seguridad en la capital, a pesar de que las autoridades locales aseguran que la criminalidad no ha alcanzado niveles alarmantes.

Desde el despliegue de la Guardia Nacional hace una semana, se han realizado más de 600 arrestos, de los cuales 251 corresponden a personas migrantes en situación irregular. Trump ha declarado una “emergencia criminal” en el distrito, acusando a la ciudad de ser un “santuario para los criminales”.

El presidente ha descrito a Washington D.C. como un lugar lleno de «bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar».

Esta retórica ha generado controversia, ya que contrasta con las evaluaciones de las autoridades locales sobre la situación de seguridad en la ciudad.

La decisión de Trump de patrullar personalmente las calles junto a las fuerzas de seguridad es vista por algunos como un gesto simbólico, mientras que otros lo interpretan como una medida extrema en un contexto de tensiones políticas y sociales.

Anulan multa contra Trump

Una corte de apelaciones en Estados Unidos anuló el jueves una multa de 464 millones de dólares impuesta al presidente Donald Trump en febrero de 2024 por fraude financiero en un caso civil.

La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York confirmó el fallo por fraude, pero dictaminó que la cuantía de la multa es «excesiva» y «viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos», la cual prohíbe las sentencias desproporcionadas.

En este caso, Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric fueron declarados culpables de inflar desproporcionadamente el valor de los activos de la Organización Trump durante la década de 2010, incluyendo sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.

El objetivo era obtener préstamos más favorables de los bancos y mejores condiciones de seguro.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien inició el proceso, aún puede apelar ante la máxima corte estatal, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York.

Durante este largo juicio civil, seguido de cerca por los medios de comunicación internacionales, Trump arremetió repetidamente contra un sistema de justicia que, según él, estaba en manos del Partido Demócrata del entonces presidente Joe Biden (2021-2025). Según Trump, fue «un juicio digno de una república bananera».

Este jueves, Su hijo, Donald Jr., celebró el fallo del tribunal de apelaciones: «¡Gran victoria!», escribió en X. «Siempre fue una caza de brujas, una interferencia electoral y un total error judicial… ¡e incluso una corte de apelaciones de Nueva York, de tendencia izquierdista, está de acuerdo!».