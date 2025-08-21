Con obras educativas, se da solidez y futuro a la Nueva Escuela Mexicana

Mario Delgado:

Dignificamos a jóvenes que los neoliberales llamaron “ninis” para no darles opciones de estudiar, señala

Tizayuca, Hgo.-El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana constituye un paso decisivo en la transformación de la Educación Media Superior, al integrar una formación académica de calidad con el desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan a las y los jóvenes construir un proyecto de vida pleno, uno de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con todas y todos los estudiantes del país.

Al encabezar una visita de supervisión a los avances en la construcción del CBTIS 293, en Tizayuca, Hidalgo —que será entregado en diciembre— y acompañado por las y los estudiantes que formarán parte de este plantel, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que durante años los gobiernos neoliberales ignoraron a los jóvenes, los llamaron “ninis” y les cerraron las oportunidades que por derecho les corresponden. Ahora, afirmó, en los gobiernos de la Cuarta Transformación y con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) las y los jóvenes no son una estadística más, sino el corazón de la transformación.

Destacó que, gracias al compromiso del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy todas y todos los jóvenes cuentan con becas, espacios garantizados en la Educación Media Superior y más infraestructura educativa, a pesar de que los sectores conservadores pretendan negarlo.

Resaltó que, con el crecimiento de infraestructura escolar en todo el país, se consolida la NEM. Como ejemplo, señaló al CBTIS 293, que forma parte del programa que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), contempla la construcción de 20 nuevos bachilleratos, la ampliación de 35 preparatorias y la reconversión de 30 secundarias para que ofrezcan este nivel educativo en turno vespertino.

Señaló que este plantel recibirá a la primera generación de 450 estudiantes del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, el cual establece un tronco curricular común para todos los bachilleratos del país, garantizando movilidad académica, equidad e igualdad de oportunidades para las y los jóvenes.

Acompañado por el secretario de Educación de la entidad, Natividad Castrejón Valdés, el titular de la SEP señaló que en total serán 87 acciones a nivel nacional para impulsar la Educación Media Superior, lo que permitirá disponer de más de 37 mil nuevos espacios y facilitará que las y los jóvenes se inserten de manera exitosa en la economía.

Con la presencia de alumnas, alumnos, madres y padres de familia, docentes y directivos, Delgado Carrillo informó que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) pondrá en marcha, en el nuevo año lectivo, 15 carreras adicionales. Asimismo, se revisaron 250 planes y programas de estudio para actualizarlos y vincularlos al sector productivo.

Recordó que, a partir del 1 de septiembre, entra en vigor el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM, con un tronco común que permitirá la movilidad de las y los estudiantes. Además, las y los egresados recibirán dos certificados: de bachillerato, emitido por la SEP, y técnico, avalado por instituciones de Educación Superior, lo que les brindará mayores oportunidades.