Trágame sueño”: Un viaje onírico que danza entre los sueños y la paternidad

Temporada en el Foro Shakespeare: Todos los domingos del 24 de agosto al 28 de septiembre

Reflexión sobre la paternidad: La obra aborda la dinámica de una familia incompleta, donde un padre asume el cuidado de sus hijas, enfrentándose a los retos de criarlas mientras lidian con sus sueños y pesadillas.

Temporada las 13:00 horas, con una duración de 60 minutos, ideal para público infantil y familiar.

Lagú Danza presenta “Trágame Sueño”, una obra infantil de danza contemporánea que fusiona teatro, sombras, proyecciones animadas y ritmos urbanos para explorar los sueños, las pesadillas y la resiliencia familiar. Inspirada en el libro “Traga Sueños” de Michael Ende, esta producción dirigida por Érika Méndez invita al público a sumergirse en un mundo mágico donde la imaginación y la realidad se entrelazan.

Un viaje al reino de Dormilandia ¿Qué pasaría si un reino de magia y sueños se colara en las calles de la Ciudad de México? “Trágame Sueño” narra la historia de Domitila, una niña atormentada por pesadillas, y su hermana menor, Pequeña, quienes viven en el fantástico reino de Dormilandia, dónde dormir bien es lo primero. Sin embargo, Domitila se resiste a dormir por miedo a sus pesadillas, mientras su padre, incapaz de soñar, lucha por guiarlas en un hogar sin la figura materna, quien partió en busca de sus propios sueños despierta. Acompañadas por una tribu de soñadores lúcidos, liderada por la valiente Pequeña, las hermanas se adentran en un viaje onírico para enfrentar a la temida “Entidad de las Pesadillas”. Con la ayuda de un enigmático ser mágico —una marioneta manipulada al estilo Bunraku— descubren el secreto para transformar sus sueños y encontrar la resiliencia familiar.

Esta obra multidisciplinar, producida por Lagú Danza, combina danza contemporánea, teatro, sombras, proyecciones animadas y ritmos urbanos, transportando al público desde un bosque encantado hasta un vibrante barrio capitalino. Pijamas danzantes, objetos que cobran vida y una fiesta sonidera convierten el escenario en un sueño lúdico que celebra la imaginación y el poder de los lazos familiares.

Testimonio de Érika Méndez, directora y productora

“Trágame Sueño» es una obra que nació del deseo de hablar sobre temas profundos de una manera accesible para las infancias. La inspiración de Michael Ende nos permitió crear un universo donde los sueños y las pesadillas son el lienzo para explorar la paternidad, la ausencia y la resiliencia. Queríamos que los niños y sus familias se vieran reflejados en esta historia, que es divertida, pero también profundamente reflexiva. La danza, el teatro y los elementos visuales se entrelazan para llevar al público a un viaje donde lo imposible se vuelve posible, y donde el amor familiar es la clave para superar cualquier pesadilla. Estoy muy orgullosa de nuestro elenco, especialmente de las niñas que dan vida a Domitila y Pequeña, y de todo el equipo que ha dado su corazón para hacer de esta obra una experiencia única”.

Sobre Lagú Danza

Fundada en 2004 por Érika Méndez, Lagú Danza es una compañía de danza contemporánea reconocida por sus experiencias surrealistas que conectan al espectador y al intérprete en un mismo contexto. Su método propio, “Mecánica del vuelo”, ha sido impartido en ciudades como Tijuana, Mazatlán, Xalapa, Toluca y Puebla. Érika Méndez, con una trayectoria que incluye colaboraciones con figuras como Demián Bichir, Bruno Bichir y Héctor Bonilla, así como con compañías como Utopía Danza y el Teatro Penitenciario del Foro Shakespeare, consolida su visión artística en esta producción que promete cautivar a públicos de todas las edades.

Créditos – Dirección y producción: Érika Méndez; en el elenco: Ángel Lara Martínez, Diego Martínez Villa, Frida Ríos Méndez, Regina Fabián Méndez, Héctor Fernando Venegas Mendoza, Oscar Michel Pérez Maldonado, Myrna Lorena Sánchez Contreras, Carla Eugenia Rodríguez Torres, Camila Esli Valdés Aleman, Citlali Rojas Pedroza, Sergio Ulises Vázquez Contreras; en la Producción general, LCN Escena Marsel Esbey Toledo Aguilar y César René Pérez; Producción ejecutiva, Sandra Escamilla; Asistente de gestión y administración, Ileana Obregón Umaña; Asistente de producción, Valeria Montserrat Silva Moreno; Coordinadora técnica en foro y traspunte, Sandra Méndez Ureña; Traspunte de audio y vídeo, Érika Cecilia Méndez Ureña; Difusión Rodrigo Caravantes y Prensa Sandra Narváez.

Trágame Sueño cumplirá una temporada en el Foro Shakespeare, los domingos del 24 de agosto al 28 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas con una duración: 60 minutos, los boletos están disponibles en la taquilla del Foro Shakespeare y plataformas digitales (consultar www.foroshakespeare.com para más detalles).

Para más información y entrevistas: Contacto: Sandra Narváez, prensa@narvaezsandra.com

¡No te pierdas esta experiencia única que combina danza, teatro y magia para toda la familia!