¿Logrará Alessandra Rojo de la Vega ser la María Corina Machado de México?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Eso ya lo comenzaremos a ver el domingo 31. Ese domingo se verá con una nueva movilización de inconformidad, ahora convocada por ella, contra el autoritarismo que se nos busca imponer, si resurge el México libre y plural, democrático que hierve por las venas nacionales y que antes se expresó en la llamada marea rosa, que desbordó avenidas, plazas y el Zócalo.

Una inconformidad que obtuvo el 44% de los votos para el Congreso.

Hoy, el contexto nacional lo reclama. Y ella -joven y preparada- parece tenerlo todo para alcanzarlo.

El reto parece inalcanzable. Pero justo eso la hace muy prometedora. Con una reforma electoral en curso que le permitiría mantenerse en el poder por décadas, Andrés Manuel López Obrador -y Claudia Sheinbaum– tensa desde Palenque al máximo el momento mexicano.

Eso lo sabe bien Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc de la CDMX, quien con 39 años de vida, reconocida como política, activista, empresaria e influencer, egresada de Comunicación en la Ibero, ha generado acciones y pronunciamientos que la han convertido -ante una oposición PAN, PRI, MC pasmada, derrotada, sometida- en una incipiente pero creciente esperanza para millones de mexicanos desalentados luego de la derrota presidencial del 2024.

De esa derrota no han surgido líderes. Ni reacciones que sean un contrapeso al asalto al poder fraguado y realizado con todas las mañas por esos de la 4T.

Desde su nada despreciable gobernanza en la principal alcaldía de la capital del país -donde se concentran las sedes del poder político, histórico y financiero de México-, obtenida luego de vencer al menos 3 o más intentos amañados, muy sucios, de desconocer su triunfo, y con llamados de cientos de miles -está por verse si millones-, de mexicanos que le piden acompañarlos a hacer algo ante el avance de la 4T y su dictadura, Rojo de la Vega dice:

“… no, no son la mayoría como pregonan, ni Claudia Sheinbaum, ni el resto de la 4T tienen todo el apoyo ciudadano…

“¡Cierto!, ella logró 36 millones de votos, pero otros 64 millones de mexicanos que votaron PAN, PRI y MC, o no fueron a las urnas, porque no los convenció lo que se proponía, no están con ellos…

“Y es a ellos a quienes hay que convencer ahora a salir, a rechazar esto que se nos quiere imponer, y la última esperanza es ganar la Cámara de Diputados en 2027 porque es ahí donde se puede revertir todo lo que ellos han logrado modificar a la mala para apoderarse del futuro del país…”, explica con una lógica, vehemencia y convicción irrebatibles.

“México ya tronó… y si no hacemos algo, nos lo van a terminar de quitar. En cuestión de horas miles de personas me escribieron diciendo: ‘Yo quiero hacer algo, que podemos hacer’… Y yo no me voy a quedar callada, yo estoy lista, vamos a la calle… Hoy, esto no se trata de mí… se trata de nosotras y nosotros, de la gente que ya se cansó de ver cómo destruyen el país sin que nadie les ponga un alto.

“Por eso les propongo reunirnos el próximo 31 de agosto, juntarnos en la Ciudad de México, en La Diana, en Paseo de la Reforma, y hacer este primer gran encuentro de la resistencia… ahí va a empezar algo muy grande, algo que no se ha visto en este país.

“Vamos a organizarnos, vamos a recuperar espacios, vamos a construir una agenda desde abajo, con todas las voces, con todas las causas y con todas las ganas.

“Miren, este 2027 no va a ser cualquier elección. Nos vamos a jugar el todo o nada; queremos equilibrio o queremos un solo poder que esté mandando sin que nadie le ponga un freno. ¿Queremos libertad o control totalitario? “¿Queremos democracia o queremos una dictadura disfrazada? Esto ya no es de partidos. Esto va de defender lo más valioso que tenemos: nuestros derechos y nuestro futuro, así que por primera vez, claro y directo, si estás harto, harto de que te callen, si te duele ver a México, si estás preocupada por tus hijas, por tus hijos, que ellos crezcan en un país con dignidad, entonces por favor, no te quedes ahí, no esperes a que alguien más lo haga por ti. Organízate, aparta la fecha, súmate, invita gente, lánzate, esta es la historia, empieza contigo, y contigo vamos a levantar un movimiento que ni el poder más corrupto va a poder detener.

“¡Nos vemos el 31 de agosto en la Ciudad de México!… ya los buscaré, les pasaré detalles, horarios y que tiemble el miedo, que se levante la gente. Aquí empieza la resistencia, y no hay vuelta atrás”, afirma.

Dice que no va a crear ningún partido político,ni afiliarse a otro, sino a sumar alguno para usarlo como vehículo electoral para tener vigiladas todas las casillas de la próxima elección e impedir que se roben la elección.

Ella llegó a la alcaldía propuesta por PRI, PAN y PRD y estos luego la abandonaron. Nadie de ellos ha aparecido hasta hoy, dice. El problema es que nadie sabe en dónde andan esos partidos, critica.

Hoy su aspiración es lograr como lo hizo María Corina Machado en Venezuela para registrar gente en cada casilla y al final tener todas las actas para mostrar el triunfo.

¿Será Alessandra Rojo de la Vega una golondrina más que no hace verano en la búsqueda de defender la democracia y las libertades en México?

Creo que eso depende de todos nosotros los ciudadanos. De sumarse a su movimiento, de volver a creer y tener esperanza. Dejarla sola es condenarnos nosotros mismos a ser avasallados.

Lilly Téllez, pesadilla de Adán Augusto y Noroña

No pocos, en las diferentes bancadas del Senado, comienzan a reflexionar si la estrategia de gritos y acusaciones de la panista sonorense Lilly Téllez contra Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, y del presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña, es acertada.

¿Ha logrado con eso modificar algo, obtener mayores simpatías a sus causas?

Por demás predecibles, sus reacciones van siendo ya causa de que muchos ciudadanos apliquen el switch a sus videos y mensajes en redes sociales y otros espacios sin negar que tenga razón en muchos de sus reclamos.

Lo cierto es que ella debe ser la pesadilla constante de los dos personajes.

