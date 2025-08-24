Bajas tarifas y poca ocupación en la Riviera Maya provoca despidos

Crisis en el sector hotelero

Piden estrategias urgentes de promoción y regulación

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- La crisis en el sector hotelero de Playa del Carmen se agudiza. Pequeños establecimientos han comenzado a implementar despidos y descansos solidarios ante la caída de tarifas y una ocupación que no supera el 50%, incluso en plena temporada alta. Así lo confirmó Offner Arjona, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles, quien alertó sobre el impacto económico y laboral que enfrenta el destino turístico.

Durante la última semana de julio, la ocupación hotelera cerró en apenas 39%, mientras que en agosto se mantiene en niveles similares. La imposibilidad de elevar tarifas, debido a la competencia desleal de plataformas de renta vacacional, ha dejado a los hoteles con márgenes cada vez más ajustados.

“Tenemos que bajar precios para competir, pero eso nos deja sin capacidad para cubrir costos operativos”, explicó Arjona. Esta situación ha obligado a muchos negocios a reducir personal, suspender contratos temporales o aplicar esquemas de descanso sin goce de sueldo.

Los hoteleros confían en que las reservas de último momento del mercado nacional puedan mejorar la ocupación en las próximas semanas. Sin embargo, reconocen que la derrama económica sigue siendo limitada. Aunque México se ubica en el sexto lugar mundial en recepción de turistas, ocupa apenas el puesto 16 o 17 en ingresos por turismo, lo que evidencia una baja rentabilidad.

Ante este panorama, la Asociación de Pequeños Hoteles ha solicitado a las autoridades locales y estatales implementar estrategias urgentes de promoción, regulación y mejora de la imagen urbana. Entre las propuestas destacan:

– Ordenamiento del espacio público

– Control del ruido en zonas turísticas

– Regulación de plataformas de hospedaje digital

– Campañas de limpieza y seguridad

“Playa del Carmen y Tulum han sido de los destinos más afectados. Necesitamos recuperar la confianza del visitante y atraer turismo de mayor poder adquisitivo”, concluyó Arjona

Inclusión, dignidad y bienestar para adultos mayores

En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, el Sistema DIF Benito Juárez, a través de la Dirección de la Familia, impulsa un programa de vinculación laboral que ha permitido la integración de 596 adultos mayores como empacadores voluntarios en supermercados y empresas socialmente responsables del municipio.

Desde 2024 hasta julio de 2025, se han entregado 596 cartas de vinculación laboral, distribuidas entre 205 hombres y 193 mujeres en tiendas como Chedraui, Walmart, Aurrerá, Soriana, Súper Aki, Súper Willys y Papelería Tony. Tan solo en los primeros siete meses de 2025, se otorgaron 198 nuevas cartas, lo que refleja el crecimiento sostenido del programa.

Marisol Sendo, directora general del DIF Benito Juárez, destacó que esta iniciativa no solo busca ofrecer ingresos adicionales, sino también fortalecer la salud física y mental de los adultos mayores. “Al mantenerlos activos, reducimos el riesgo de depresión, ansiedad y enfermedades neurodegenerativas”, afirmó.

Karla Valeria de la Torre, coordinadora del programa, subrayó que el trabajo voluntario permite conservar capacidades cognitivas, sociales y físicas, además de fomentar el sentido de pertenencia, utilidad y autoestima.

El registro al programa está disponible durante todo el año. Los interesados pueden acudir directamente a los supermercados en convenio y, una vez aceptados, presentarse en las instalaciones del DIF municipal en la Supermanzana 94 con los requisitos solicitados para recibir su carta de vinculación.

Además del programa municipal, hoteles como Breathless Cancún Soul han lanzado proyectos como We-Grandparents, que emplea adultos mayores en funciones personalizadas dentro del sector turístico. Actualmente, el hotel cuenta con diez trabajadoras entre los 63 y 79 años, quienes han encontrado en esta oportunidad una nueva etapa de realización personal.