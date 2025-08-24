Crecimiento urbano sin control en Cancún, en los últimos años

Riesgo de expansión caótica

La falta de aplicación de la normatividad provoca colonias sin servicios básicos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.– El desarrollo urbano en Cancún avanza con notorias irregularidades, pese a la existencia de reglamentos que deberían garantizar un crecimiento ordenado.

La falta de aplicación efectiva de la normatividad provocó colonias sin servicios básicos, saturación vial y presión sobre la infraestructura pública.

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU 2023-2050), la responsabilidad directa recae en el Ayuntamiento de Benito Juárez, encargado de autorizar licencias de construcción y vigilar el cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo.

Sin embargo, especialistas señalan que la aplicación de la ley es parcial y, en muchos casos, permisiva con intereses inmobiliarios.

Fraccionamientos debe garantizar servicios públicos

La Ley de Asentamientos Humanos establece que todo fraccionamiento debe garantizar servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y accesos adecuados, este último en particular es deficiente.

En la práctica, en zonas como Villas Otoch Paraíso, en áreas aledañas o en Las Palmas y áreas periféricas de la avenida José López Portillo, y muchas otras de nueva creación, las familias enfrentan calles sin pavimentar, o enormes baches, fallas en el suministro de agua, fallas en alumbrado público, y transporte insuficiente.

Urbanistas dejaron en evidencia las desventajas del crecimiento desordenado: Encarece la provisión de servicios, amplía la desigualdad social y compromete la sustentabilidad ambiental.

Entre las pocas ventajas, urbanistas consultados reconocen que permite un rápido acceso a vivienda económica; sin embargo, advierten que este beneficio es momentáneo y genera costos mayores a largo plazo.

El Colegio de Arquitectos de Cancún reiteró que mientras no se refuerce la supervisión de las obras y se apliquen sanciones efectivas, el rezago urbano seguirá creciendo.

La mala calidad de la infraestructura vial y la necesidad de mantenimiento y mejoras en las calles del área saltan a la vista en los fraccionamientos y colonias.

Trámites incompletos en nuevos proyectos autorizados

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi Quintana Roo) admiten que existen proyectos autorizados con trámites incompletos, pero responsabilizan al municipio por la falta de control y seguimiento.

En su último informe, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2025) advirtió que Cancún es una de las ciudades con mayor riesgo de expansión caótica en México, debido a la débil planeación urbana y la ausencia de políticas firmes de ordenamiento territorial.

La problemática evidencia que, a pesar de las leyes vigentes, la autoridad municipal no logra garantizar un desarrollo urbano equilibrado.

El reto inmediato es aplicar la normatividad existente con rigor, antes de que el crecimiento desbordado se convierta en una crisis irreversible.