Niega Grupo Mundo Maya plaga de gusano barrenador en complejo

Ataja versiones en redes sociales

Que el problema de 2024 fue atendido de forma inmediata mediante una intervención profesional

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Luego de que circularan versiones en redes sociales sobre una supuesta infestación de gusano barrenador en el Hotel Mundo Maya Tulum, Grupo Mundo Maya emitió un comunicado oficial para desmentir la información y confirmar que el complejo turístico se encuentra libre de plagas y operando con normalidad.

La presencia del escarabajo barrenador fue detectada en octubre de 2024 en estructuras de madera del hotel, incluyendo vigas y mobiliario. De acuerdo con la empresa, el problema fue atendido de forma inmediata mediante una intervención profesional que cumplió con estándares ambientales y sanitarios internacionales. La erradicación total se logró en febrero de 2025.

Desde entonces, el hotel implementó un programa regular de fumigación especializada como medida preventiva, orientado a preservar la infraestructura y garantizar un entorno seguro para huéspedes y colaboradores.

Grupo Mundo Maya subrayó que el hotel continúa operando sin interrupciones, bajo estándares internacionales de calidad, higiene y sostenibilidad. Además, reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio natural de Tulum, asegurando que las acciones tomadas no generaron impactos negativos en el ecosistema costero.

La administración también destacó su política de transparencia en la gestión de recursos y procesos, como parte de su relación con clientes, visitantes y socios comerciales.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad como principios fundamentales de nuestra operación en Tulum”, señaló la empresa en su comunicado.

El Hotel Mundo Maya Tulum, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue inaugurado en octubre de 2024 y se ubica a 6 kilómetros de la zona arqueológica de Tulum. Cuenta con 352 habitaciones, piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios y estacionamiento para 392 vehículos.

La aclaración de Grupo Mundo Maya busca disipar la incertidumbre generada por reportes previos y garantizar a los turistas que las instalaciones se encuentran en condiciones óptimas para su estancia.

Quitan permiso ambiental a Legacy Playa del Carmen

En una decisión que marca un precedente en la regulación ambiental del estado, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo revocó de manera definitiva la autorización de impacto ambiental al desarrollo inmobiliario Legacy, ubicado en el fraccionamiento Playacar Fase 2. La medida responde a incumplimientos graves que derivaron en la muerte de tres venados, incluida una cría.

El titular de la Sema, Óscar Alberto Rébora Aguilera, confirmó que el proyecto, operado por Inzigna Capital Group, violó disposiciones clave de protección a la fauna. Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

– Exceso en la tala autorizada

– Ausencia de medidas de rescate animal

– Desplazamiento de especies silvestres

La muerte de los venados fue el detonante para la revocación, que se anunció el 19 de agosto de 2025. Rébora Aguilera subrayó que “no se puede permitir que el crecimiento inmobiliario se dé a costa de la vida silvestre. Quintana Roo tiene leyes ambientales que deben respetarse”.

Desde mayo, vecinos de Playacar y colectivos como Centinelas del Agua iniciaron una campaña de denuncia pública y legal contra el proyecto. Se presentaron más de 40 denuncias formales ante instancias como Profepa, Desarrollo Urbano y la propia SEMA. Además, se recolectaron más de 200 firmas para exigir la suspensión del desarrollo.

La revocación fue celebrada como una victoria ciudadana por organizaciones ambientalistas, quienes consideran que la decisión envía un mensaje claro a la industria inmobiliaria sobre la necesidad de respetar la biodiversidad.

La revocación del permiso ambiental representa un golpe significativo para el desarrollo Legacy y un llamado de atención para otros proyectos en zonas de alta sensibilidad ecológica. Expertos advierten que es urgente fortalecer los mecanismos de inspección y sanción para evitar que casos similares se repitan.