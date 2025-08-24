Ordena jueza desmantelar la “Alligator Alcatraz”

Polémica cárcel para migrantes en Florida

Representa estrategia de disuasión de Trump basada en el aislamiento extremo y el miedo

El centro de detención para migrantes “Alcatraz de los caimanes”, símbolo inquietante de la polémica política migratoria del presidente Donald Trump que representa una estrategia de disuasión basada en el aislamiento extremo y el miedo, deberá ser desmantelada, dictaminó una jueza federal

Kathleen Williams emitió una orden preliminar que detiene la expansión y ordena la reducción de un centro de detención de inmigrantes construido en medio de los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, el cual, además, viola las leyes ambientales.

La orden de la jueza de distrito Kathleen Williams formalizó la suspensión que había ordenado hace dos semanas mientras los testigos continuaban declarando en una audiencia para determinar si la obra debía detenerse hasta la resolución final del caso.

Williams señaló que esperaba una disminución en la población del centro de detención dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso ocurra, se deberán retirar las cercas, iluminación y generadores. Escribió que los demandados estatales y federales no pueden llevar a nadie a la instalación más que aquellos que ya se encuentran detenidos.

La orden preliminar incluye “a aquellos que están en concierto activo o participación con el estado de Florida o los demandados federales o sus funcionarios, agentes y empleados”, escribió la jueza en una orden de 82 páginas.

No se consideraron otras opciones

La juzgadora manifestó que los funcionarios estatales nunca dieron una explicación suficiente de por qué la instalación necesitaba estar en medio de los Everglades. “Lo que es evidente, sin embargo, es que en su apuro por construir el campamento de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas”, señaló.

Puntualizó que su orden daba tiempo a los demandados estatales y federales para reducir gradualmente los trabajos en la instalación, a fin de que pueda someterse a las evaluaciones ambientales requeridas.

El presidente Donald Trump recorrió el lugar el mes pasado y dejó entrever que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, a medida que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para el aumento de deportaciones.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que las obras y operaciones del lugar debían detenerse hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales. Su demanda afirma que el proyecto ponía en riesgo humedales sensibles que son hogar de flora y fauna protegida y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como una victoria histórica para los Everglades y los estadunidenses que creen que este ecosistema en peligro debe ser protegido.

El presidente de la comunidad Miccosukee, Talbert Cypress, indicó que esta no es la primera vez que la tribu ha tenido que luchar por su tierra y sus derechos.

“Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y a los Everglades”, apuntó.

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz

Por su parte, Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, reportó que las personas mexicanas detenidas en Alligator Alcatraz “están en buenas condiciones” y hasta el momento hay 78 en ese centro de detención.

En otra visita que hizo al centro de detención de los Everglades, el cónsul Escandón informó que se entrevistó con 14 connacionales bajo custodia.

“Constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos se respeten sus derechos humanos”, declaró el cónsul en Miami.

Recientemente, el exgobernador de Chiapas abogó por las y los connacionales detenidos en el centro de detención de esa ciudad de Florida y expresó que “es injusto que personas que solamente porque son migrantes, por el hecho de venir a trabajar están detenidos en las cárceles”.

«Personas que vienen a producir, que también aportan, que contribuyen con sus impuestos, deberían de ser reconocidos», expresó.

Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, también visitó con abogados el centro de detención de Baker, donde brindaron asistencia legal a las personas detenidas que lo solicitaron. “​​Posteriormente visitamos las instalaciones del llamado Deportation Depot en Baker, aún vacío”, reportó.

Como “buena noticia”, Sabines indicó que hay menos personas mexicanas detenidas que la semana pasada: “La mayoría ya fue repatriada o está en ruta de retorno”.

Señaló que el 90% ha optado por la salida voluntaria, aunque el proceso sigue siendo lento, mientras que “la constante” es que casi todos están detenidos por faltas menores de tránsito.