Ante la severa problemática de movilidad, Edomex necesita del Metro: Higinio Martínez

Gira por 50 años de trayectoria política

Valle de Chalco, Méx.- El senador con licencia Higinio Martínez Miranda llevó a cabo un evento de su gira de 50 años de trayectoria política ante vecinos de este municipio, donde afirmó que el Estado de México necesitan el Sistema de Transporte Colectivo Metro debido a que diariamente miles de personas se desplazan a centros laborales y educativos.

Martínez Miranda se reunió con cientos de simpatizantes del municipio de Valle de Chalco, así como con senadores y diputados locales y federales, a quienes comentó que es necesario trabajar en territorio mexiquense para sacar adelante a la Cuarta Transformación.

Ante la severa problemática en materia de movilidad que enfrenta la entidad, dijo que es necesario construir en la entidad una línea del Metro, debido a que miles de personas buscan algún transporte para llegar a sus destinos.

Reconoció el trabajo de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para la construcción del Trolebús Chalco-Santa Martha, lo que beneficiaría a más de 3 millones de habitantes.

Planteó que el Estado de México debe tener, de manera constitucional y legal, dos capitales: Toluca y otra en el Valle de México, ante los gastos y el tiempo que ocupan los habitantes del nororiente y oriente para trasladarse a la capital mexiquense.

Por otro lado, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe de las necesidades de Valle de Chalco, por ello lo incluyó en el Plan Integral del Oriente, que contempla seguridad, agua, movilidad y salud.

Higinio Martínez dijo que hay que tener confianza en la diputada Yessica Rojas y que Valle de Chalco necesita a una mujer como ella, con más responsabilidades.

«En Valle de Chalco se requiere seguir trabajando. En Valle de Chalco no se va a resolver todo al momento, necesitamos mucho más. Valle de Chalco necesita una persona como Yessica Rojas, ella ya es diputada, pero puede ser más, con más responsabilidades”, explicó.