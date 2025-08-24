Refuerza Tlalnepantla parque vehicular con nuevas unidades

En beneficio de la ciudadanía

Tlalnepantla, Méx.- Tras la entrega de un parque vehicular prácticamente chatarrizado, en Tlalnepantla se implementó una política pública de responsabilidad financiera que ha permitido modernizar y renovar las unidades que prestan diversos servicios en beneficio de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la entrega de unidades para diversas dependencias del Ayuntamiento como la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Dirección de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano; de inmediato, el edil giró instrucciones para que estos vehículos salieran a las comunidades a atender las necesidades de la ciudadanía.

En el caso de la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, se adquirieron unidades de rescate, ataque rápido, camiones cisterna, ambulancias, motocicletas, unidades de emergencia y un camión de bomberos, equipo con el que se busca aminorar los tiempos de respuesta ante cualquier situación de emergencia.

Al respecto, la titular de la dependencia Pamela Arreguin Vázquez, indicó que ante las fuertes lluvias que se han presentado los últimos días, estas unidades permitirán mitigar los riesgos provocados por inundaciones y encharcamientos en Tlalnepantla Oriente y Poniente.

Sobre las unidades médicas, la funcionaria comentó: “el nivel de atención en esta materia ha incrementado en los últimos años y con estos vehículos vamos a reducir los tiempos de respuesta; en el caso de la motocicleta paramédica, ésta nos servirá como primer contacto y evitará la movilización de unidades médicas en situaciones que no se requiera; mientras que la motocicleta de bomberos realizará las primeras evaluaciones e intervenciones en los puntos donde se presente alguna emergencia”.