Impulsa el sol azteca cuadros políticos de altura: Arturo Piña

Ratifica compromiso con militantes

Ayapango, Méx.- “El PRD sigue firme en su compromiso con la ciudadanía, de formar cuadros políticos preparados, sensibles y con visión democrática, porque solo con servidores públicos capacitados podremos responder a los grandes retos que enfrenta nuestro estado”.

Así lo afirmó Arturo Piña García, presidente del PRD mexiquense, al inaugurar el curso Gobernanza en Administración Pública, realizado en el Parque Ecoturístico «El Galpón» en Ayapango.

Frente a la audiencia, Piña García recordó que los gobiernos del PRD que ha tenido en el oriente de la entidad, como en Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ayapango, entre otros, se ha demostrado el compromiso de los perredistas con trabajo y resultados en favor de la ciudadanía.

“La gobernanza no es un tema abstracto; significa atender las necesidades de la gente, construir soluciones colectivas y garantizar que la administración pública sea un espacio de servicio y no de privilegios, por ello, este curso es una muestra de que en el PRD seguimos impulsando la profesionalización de nuestra militancia y de la sociedad”, puntualizó.

El dirigente estatal del sol azteca agregó que la lucha del PRD continúa vigente en el Estado de México, “nuestra responsabilidad es con las y los mexiquenses y estos espacios de aprendizaje son clave para consolidar un partido cercano y comprometido con la democracia”, concluyó.

El encuentro, organizado por el PRD Estado de México a través del Instituto de Formación Política, reunió a militantes, simpatizantes y ciudadanos, reforzando el objetivo de mantener una formación constante y crítica frente a los desafíos actuales del país y de la entidad.