La reforma electoral de Morena quiere callar a la oposición: Cristina Ruiz

Toluca. Méx.- El PPRI del Estado de México respalda a sus legisladores para oponerse a la propuesta de reforma electoral de Morena, con la que buscan perpetuarse en el poder, debilitar los contrapesos democráticos y callar a los partidos de oposición. La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Cristina Ruiz Sandoval, alertó que, además de ser un distractor a los temas importantes del país, estas medidas forman un «gran rompecabezas» legal orientado al control absoluto del poder, apoyados de la reformas en seguridad, la Guardia Nacional y Telecomunicaciones.

Esto representa una amenaza a la autonomía de las instituciones y al proceso

democrático, dijo la dirigente, ya que fractura a la sociedad mexicana, atenta contra las instituciones y frena el proceso democrático.

En los términos que viene la reforma electoral, dijo que es un claro atentado contra la representación democrática, pues eliminar plurinominales significa borrar las voces de millones de mexicanos que no votaron por la mayoría.

El país atraviesa por situaciones graves y preocupantes en todo el territorio nacional, en el que la inseguridad predomina y los grupos de crimen organizado tienen en estado de sumisión a buena parte del país, de tal manera que el PRI hace un llamado al Gobierno Federal para actuar con responsabilidad y atender con carácter de urgente dichas problemáticas y respetar el principio de representación, integración y proporcionalidad del Poder Legislativo, apuntó.