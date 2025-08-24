David Sánchez Jasso presenta Solventa Energía

Una propuesta de valor que mira al futuro que no solo construye sistemas eléctricos, construye confianza, eficiencia y resiliencia para las empresas que buscan reducir su impacto ambiental y asegurar su futuro energético

Por Asael Grande

Buscando generar un impacto más tangible, David migró al mundo de la infraestructura, incorporándose a Grupo Tradeco, donde participó en proyectos clave de desarrollo a nivel nacional. Posteriormente, en Nacional Financiera (NAFIN), tuvo la oportunidad de conocer el ecosistema de financiamiento desde el sector público, a través de bancos de segundo piso y políticas orientadas al desarrollo económico del país.

David Sánchez platicó con DIARIO IMAGEN sobre Solventa Energía, una propuesta de valor que mira al futuro, que no solo construye sistemas eléctricos, construye confianza, eficiencia y resiliencia para las empresas que buscan reducir su impacto ambiental y asegurar su futuro energético: “Solventa Energía empieza hace caso diez años, ofrecemos soluciones de energía, para el pequeño consumidor, para sistemas residenciales y comerciales pequeños, y empezamos a tener una demanda para instalar paneles en el techo de un inmueble, una casa, y generar la energía que en ella se consume; a lo largo de esta trayectoria, alrededor de 2021, hubo problemas a nivel energético y de red eléctrica de distribución, hay apagones, es ahí donde Solventa da el brinco a comenzar a tener clientes más industriales que requieren una mayor capacidad de energía, nosotros empezamos a tener clientes de este tipo, en aeropuertos, plantas generadoras de productos, hoteles, y a pensar otro tipo de soluciones”.

Con una combinación única de experiencia técnica, visión financiera y compromiso familiar, David Sánchez ha demostrado con Solventa Energía, que en México es posible innovar, escalar y liderar con propósito: “en el tema de ser grandes puntos de consumo a nivel ciudad, la energía eólica y la energía solar tienen características diferentes, pero para generar una energía permanente, son baterías, y que se puedan integrar al sistema eléctrico nacional, y regularlo con reglas del juego, que se están revisando, con eso será posible tener un respaldo energético que permita tener esa curva energética que se genera en un día, y hacer que el suministro sea constante”.

David Sánchez Jasso es egresado de Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, con una clara orientación desde el inicio de su carrera: entender los proyectos desde la raíz económica para construir soluciones sostenibles y viables a largo plazo.

En 2017, David dio un giro estratégico hacia el sector energético, al integrarse al desarrollo de una empresa de energía solar. Ahí descubrió que la generación limpia no se trata únicamente de instalar paneles, sino de comprender profundamente los ciclos de vida de la tecnología, la ingeniería de calidad y la construcción de modelos de negocio robustos y escalables: “cada país tiene sus reglas para el sistema energético, somos de los primeros como instaladores de estos proyectos, es nuestra principal estrategia para los siguientes años, es una gran oportunidad para empresas extranjeras”.

Solventa Energía es una empresa 100% mexicana especializada en el desarrollo de soluciones integrales de generación solar y almacenamiento de energía, con un firme compromiso por acelerar la transición energética del país. Fundada en 2017 por David Sánchez Jasso y René Sánchez de la Peña, Solventa nació con una visión clara: ofrecer soluciones de largo plazo, técnicamente sólidas y financieramente viables para enfrentar los grandes retos energéticos de México.