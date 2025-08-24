La diabetes causó 14 mil amputaciones en 2024

Avance de la enfermedad silenciosa

IMSS, a favor de elevar el impuesto a refrescos para reducir consumo

Ante el crecimiento de complicaciones asociadas a la diabetes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsará medidas como el incremento al impuesto especial sobre refrescos y bebidas azucaradas, con el fin de reducir su consumo y prevenir nuevos casos de diabetes.

Zoé Robledo, director general del instituto, señaló que el impacto de esta enfermedad silenciosa no solo se refleja en la salud pública, sino también en la economía y en la productividad laboral, pues la diabetes fue responsable de más de 14 mil amputaciones durante 2024.Esta es la primera vez que desde el gobierno se da un pronunciamiento público de respaldo a la demanda que hace años organizaciones civiles han planteado contra una de las principales causas de esta enfermedad crónica en México, la cual la padecen unos 10 millones de mexicanos.

Actualmente, el gravamen aplicado a estas bebidas es de 1.6 pesos por litro, establecido desde 2014; sin embargo, organizaciones civiles han solicitado que el monto suba hasta siete pesos por litro, lo que representaría un incremento aproximado del 20% en el precio final.

De acuerdo con un análisis de Fundar y El Poder del Consumidor, un impuesto de esa magnitud permitiría recaudar más de 104 mil 993 millones de pesos, es decir, un 210 % más respecto a la estimación para este año.

Durante una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Robledo afirmó que el IMSS trabajará en proyectos estratégicos de salud y bienestar para los derechohabientes.

Las asociaciones propusieron recientemente que el monto debería aumentar a siete pesos por litro, lo que representaría 20 por ciento del precio final de la bebida.

Robledo informó que como parte de la estrategia nacional que coordina la Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS pondrá en marcha una campaña de concientización sobre los riesgos del consumo excesivo de refrescos y otras bebidas con endulzantes añadidos.

También se promoverán estrategias para desalentar dicha ingesta, como mejoras regulatorias que garanticen entornos más saludables, especialmente para niños y adolescentes.

El jefe de División de Salud, Nutrición y Población del BID, Javier Guzmán, comentó la importancia que da este organismo a la cooperación con México en los temas mencionados, incluida la regulación de bebidas azucaradas.

Diabetes en México

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por mantener elevados los niveles de azúcar (glucosa) en sangre, esto, asociado a la deficiencia de insulina, afecta al corazón, ojos, riñones y sistema nervioso. Es una enfermedad que no respeta género, edad ni siquiera estatus social, muchas personas la padecen sin saberlo, incluso, ha llegado convertirse en una emergencia sanitaria.

La causa principal de la diabetes son los malos hábitos alimenticios llenos de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio, le sumamos a esto el sedentarismo, la obesidad y el factor genético. Sin duda alguna, nuestros malos hábitos nos están llevando lentamente a sufrir una enfermedad como esta.

Actualmente en nuestro país, la diabetes es la tercera causa de muerte; es posible que más de cien mil personas mueran al año por esta enfermedad, dentro de estas cifras, las personas mayores de 65 años ocupan el primer lugar en muertes.

Existen tres tipos de diabetes:

Diabetes Tipo 1. Suele aparecer con mayor frecuencia en la juventud, afectando directamente al páncreas al producir poca o nada de insulina.

Diabetes Tipo 2. Es el tipo de diabetes más común, sucede cuando el cuerpo es incapaz de producir insulina y se acumula la glucosa en la sangre; representa la mayoría de los casos y se manifiesta generalmente en adultos, muchas veces con obesidad o hipertensión.

Diabetes gestacional. Esta se presenta durante el embarazo a causa de los cambios que sufre el propio cuerpo en ese estado y suele darse en una etapa avanzada de la gestación, aunque normalmente desaparece tras dar a luz.

Los síntomas son diferentes dependiendo el tipo de la diabetes, pero cuando los niveles de azúcar son altos, se presenta una sensación de mucha hambre y sed, incluso llegar a perder peso, necesidad de orinar muy a menudo y sentir cansancio. Por otro lado, en las personas con diabetes tipo 2 es común no presentar síntomas al inicio, incluso es posible que no los tengan durante muchos años. En estos casos, la detección de la diabetes suele darse mediante un análisis de sangre, pero se puede reconocer la enfermedad ante síntomas como disfunción eréctil, visión borrosa y dolor o entumecimiento en los pies o las manos.

Algunas recomendaciones para prevenir la diabetes son llevar una dieta equilibrada, realizar 30 minutos de ejercicio y beber dos litros de agua al día. Recuerda que tu salud está en tus manos, debes llevar hábitos saludables que te permitan mantener una calidad de vida sana para ti y tu familia.