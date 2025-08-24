Música, talento y emoción: así se vivió The Video Game Music Experience

En el Centro Cultural La Lata

El evento reunió a los “pequeños grandes artistas” de México

El Centro Cultural La Lata se convirtió en escenario de una experiencia sonora única con el concierto The Video Game Music Experience, una celebración del arte, la juventud y la música inspirada en los universos digitales que han marcado generaciones. El evento reunió a los “pequeños grandes artistas” de México, jóvenes talentos que, bajo la guía de la escuela D’ARTS y el acompañamiento de músicos profesionales, ofrecieron una interpretación vibrante y emotiva de piezas icónicas de videojuegos.

La propuesta musical no solo rindió homenaje a compositores de la industria del gaming, sino que también evidenció el potencial artístico de niños y adolescentes que se forman en D’ARTS, una escuela comprometida con el desarrollo integral de artistas desde temprana edad. Cada interpretación fue una muestra de disciplina, sensibilidad y pasión, enmarcada por arreglos musicales que respetaron la esencia original de las obras y les añadieron un toque contemporáneo.

Presencia magistral: Miguel Ángel Díaz

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación del maestro Miguel Ángel Díaz, pianista de renombre y director musical, quien además forma parte de la fundación que impulsa este proyecto. Su presencia en el escenario, tanto como intérprete como mentor, aportó profundidad artística y emotiva al concierto. Díaz compartió con el público su visión sobre el poder transformador de la música y la importancia de cultivar el talento desde la infancia.

“La música de videojuegos no solo entretiene, también educa, emociona y conecta generaciones. Hoy, nuestros jóvenes artistas lo han demostrado con creces”, expresó Díaz al cierre del evento.

Un puente entre generaciones

El repertorio incluyó piezas de las sagas mñas impirtantes de la industria como The Legend of Zelda, Final Fantasy, Undertale y Super Mario Bros., entre otras. Cada ejecución fue recibida con entusiasmo por un público diverso, conformado por familias, aficionados a los videojuegos, músicos y docentes. El concierto logró lo que pocos eventos culturales consiguen: tender puentes entre generaciones a través de un lenguaje universal.

Para quienes deseen conocer más sobre la escuela D’ARTS, recibir atención personalizada o explorar oportunidades de formación artística, se ha puesto a disposición el número telefónico 55 4537 0524. La institución continúa su labor de impulsar el arte como herramienta de transformación social, apostando por la excelencia y la inclusión.