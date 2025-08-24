“Lo Hecho en México está Mejor Hecho”

El CCE y 30 empresas lanzan la campaña

Más de 2 mil empresas han obtenido el sello distintivo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y treinta empresas de diferentes industrias y sectores anunciaron el lanzamiento de la campaña nacional “Lo Hecho en México está mejor hecho”, la cual distingue la calidad y valor de los bienes fabricados y los servicios ofrecidos en el país, además de celebrar el orgullo de ser mexicanos.

La campaña representa una iniciativa sin precedentes en la historia reciente del país. Conjunta en un esfuerzo colectivo a marcas ―en algunos casos competidoras directas― de sectores como alimentos, construcción, electrodomésticos, servicios financieros, transporte, salud y bienes de consumo, entre otras. Participan, en su mayoría, empresas mexicanas y, en algunos casos, compañías internacionales con operación y compromiso por el país.

“Lo hecho en México está mejor hecho” es una iniciativa del CCE que cuenta con el respaldo del Gobierno de México y, en particular de la Secretaría de Economía, dependencia que certifica y otorga el sello “Hecho en México” a los productos y servicios que cumplen con estándares de calidad establecidos y que son manufacturados u ofrecidos en el país.

“Hecho en México” es un programa mediante el cual el Gobierno federal, a través la Secretaría de Economía, busca proteger a la industria nacional y a los trabajadores del país, así como fortalecer el mercado interno y los encadenamientos productivos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que Hecho en México forma parte del Plan México —el proyecto de la presidenta Sheinbaum para impulsar la economía y el desarrollo en el país—. Hecho en México, dijo, tiene como objetivo reconocer la calidad de las empresas nacionales, así como proteger a las industrias y los empleos locales.

“Cada vez que compras algo que está hecho en México, estás apoyando a tu familia. Porque todos dependemos de lo que se hace en nuestro país”, expresó Ebrard, quien recordó que más de 2 mil empresas ya han obtenido el distintivo.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del CCE, calificó la campaña como un esfuerzo sin precedentes que une a la IP con el Gobierno de México para promover la economía.

“Apostar por lo Hecho en México significa fortalecer a las pequeñas y medianas empresas proveedoras, consolidar encadenamientos productivos y multiplicar beneficios en cada región del país. Elegir lo Hecho en México no solo fortalece nuestro mercado interno, también envía al mundo un mensaje de confianza y solidez institucional”, apuntó Cervantes.

Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab, destacó que la campaña surgió como una propuesta de empresarios mexicanos que propusieron al Gobierno de México lanzar una iniciativa conjunta para impulsar a las empresas y a los trabajadores mexicanos.

Armando Paredes, presidente del Consejo de la Comunicación, indicó que México cuenta con un sector empresarial fuerte y unido, que además de generar empleo, cumple con su dimensión social, buscando siempre el bienestar de la sociedad, así como contribuir en la construcción de un país más desarrollado, competitivo y sostenible.

Por su parte, Fernanda Suárez, directora de Mercadotecnia, TradeMarketing y RP de Grupomar, destacó las empresas participantes en la campaña han demostrado su compromiso con el país.

Las empresas participantes en la iniciativa son: Alpura, Banorte, Bimbo, Cemex, Chedraui, Clip, Cloralex, Coppel, Atún Dolores, Domun Corvo, Farmacias del Ahorro, Grupo Modelo, Helvex, Knorr, Lala, Lamosa, Liverpool, Mabe, MasterCard, Mercado Libre, Mobility ADO, Oxxo, Plata, Regio, Sabritas, SeguriTech, Suerox, Ternium, Tuny y Viva.