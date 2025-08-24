Adidas se disculpa con artesanos de Oaxaca por plagio de huaraches

El modelo “Oaxaca Slip On”, causa de la discordia

México ha denunciado a reconocidos actores de la industria de la moda por este delito

Tras las reclamos de artesanos de Oaxaca, Adidas ofreció una disculpa pública, a través de personal de la marca en México, a autoridades y ciudadanos de la comunidad indígena Villa Hidalgo Yalálag, después de que la empresa alemana lanzara su modelo «Oaxaca Slip On», inspirada en una sandalia artesanal local.

Este producto de la discordia es obra del diseñador mexicano-americano Willy Chavarría fue considerado una suerte de copia de los «huaraches» que elaboran desde hace siglos.

“Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar, por lo cual les ofrecemos una disculpa pública”, dijo Karen González, directora de Legal y Cumplimiento de Adidas México, en un acto en la comunidad de menos de 2,000 habitantes. La marca alemana ya había pedido perdón previamente en un comunicado.

González dijo también que la compañía evitará en el futuro actuar sin “la guía y colaboración” de Villa Hidalgo Yalálag, «estableciendo un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural».

“Muchas gracias por cumplir con su palabra», afirmó el alcalde, Eric Fabián. «(La herencia cultural) es algo que nosotros cuidamos muy celosamente. Yalálag vive de las artesanías”, agregó.

Sobre los pasos que seguirán ahora, el secretario de Cultura del estado de Oaxaca, Flavio Sosa, dijo a que la disculpa es el punto de partida para un diálogo que Adidas sostendrá con los habitantes de Villa Hidalgo de Yalálag para concretar un “acuerdo para la reparación”, que se definirá próximamente. Las autoridades de Oaxaca habían planteado inicialmente una indemnización económica por el plagio.

Por este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum, criticó a principios de mes a la marca deportiva alemana y dijo que su administración estaba buscando formas legales de apoyar a las comunidades indígenas cuyos diseños son tomados por grandes empresas.

En los últimos años, México ha acusado de plagio, por razones similares, a reconocidos actores de la industria de la moda, como la china Shein, la firma francesa de alta costura Louis Vuitton, la diseñadora venezolana Carolina Herrera, la española Inditex, dueña de Zara, y la estadounidense Patowl.

El responsable del plagio no se presentó

El diseñador Willi Chavarría no asistió a Villa Hidalgo Yalálag para presentar su disculpa pública, como lo había solicitado la población.

Aunque los representantes de Adidas formalizaron su disculpa, en el caso del diseñador ni siquiera acudió al municipio, esto a pesar de que fue el responsable del plagio con el diseño “Oaxaca Slip On”.

De acuerdo con la representante de Adidas, la presencia de Willi Chavarría se sigue analizando, con la posibilidad de que pueda realizar su disculpa pública en otro momento.

El diseñador ya estuvo en el centro de la polémica en junio por mostrar en la Semana de la Moda de París a unos modelos rapados, tatuados, arrodillados y vestidos como los presos recluidos en una conocida cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Entonces, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó la propuesta de Chavarría en la capital francesa, afirmando en una publicación en X: «Estamos listos para enviarlos todos a París tan pronto como obtengamos luz verde del gobierno francés».

La polémica

La polémica se desató a inicios de mes después que el reconocido diseñador estadounidense Willy Chavarria presentara durante un evento en Puerto Rico el modelo “Oaxaca Slip-On” que desarrolló junto a Adidas Originals.

Aunque no es la primera vez que surgen controversias de este tipo por el uso de indumentarias tradicionales mexicanas por parte de marcas internacionales, en esta oportunidad las autoridades de Oaxaca exigieron a Adidas que se disculpara por el plagio y retirara el modelo.

A los reclamos se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum que anunció que su gobierno promoverá reformas legales para evitar la copia de artesanías mexicanas.