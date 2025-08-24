Nando Agüeros presenta “No voy a ser yo”

Por Asael Grande

Con 17 años de carrera, el cantante y compositor Cántabro, Nando Agüeros (Torrelavega, España 1976), lanza su reciente sencillo “No voy a ser yo”, que espera presentar en vivo en la Ciudad de México para el mes de diciembre: “estoy por España, pasando el verano; el más reciente disco que saqué se titula ‘El mismo que viste y canta’, que ya ha tenido unos cuántos singles, y videos en YouTube, y para componer los temas, veo mucho noticias actuales de temas sociales, , hay canciones como ‘De a deveras’, que habla de la situación de México con Estados Unidos, o ‘Raíces’, cancioens que me gustaría cantar en diciembre en México; me gustaría estar en varios escenarios, como Bellas Artes o el Auditorio Nacional, en alguna ocasión estuve en el Lunario, tocando”.

Con 15 años comenzaría a esbozar sus primeras letras y a aprender sus primeros acordes. Sus primeras canciones hablaban de su entorno y de su tierra para más tarde desembocar en un autor polifacético y con una pronunciada personalidad artística: “en el 2026 voy a cumplir 50 años de edad, y 17 de trayectoria, y parece que haremos una gira especial, y sacar otro disco, nuevas canciones, y para poder tener un disco preparado para 2026.”

Varios son los artistas que han colaborado con el artista cántabro a lo largo de su carrera, Víctor Manuel, Pasión Vega, Diana Navarro, Ara Malikian, Hevia, Amancio Prada, Bustamante, Rosa López o Sofia Ellar, entre otros.

Nando ha realizado numerosas giras y actuaciones internacionales en lugares como en México, Argentina, Chile, Cuba, Los Ángeles, San Francisco, Miami y Suiza, así como en diferentes ciudades españolas: “he trabajado con muchos artistas españoles, como Víctor Manuel; me gusta cantar estilos clásicos, no me veo yo haciendo reguetón, pero siempre hay un público para estilos más clásicos, siempre suelo sacar videos musicales para los singles, saqué un video que se titula, ‘No voy a ser yo’, son muchos videos los que tengo en mi canal de You Tube”.

Su última gira internacional en octubre de 2022 le llevo a presentarse en la ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara, Trece son los álbumes que Nando Agüeros ha publicado a lo largo de su trayectoria siendo su último lanzamiento el disco “Somos tierra” (2021) y su más reciente lanzamiento “El mismo que viste y canta” (2024)

Para el 2024 Nando prepara el lanzamiento de su próximo disco que irá acompañado de una gira nacional que le llevará a ciudades como León, Valladolid, Bilbao, Madrid, Lugo, Gijón, Oviedo, Santander o Palencia entre otras y varios conciertos en México,

Nando es sin duda uno de los artistas con mayor proyección en los últimos tiempos. Cabe destacar su composición “Viento del Norte” que se ha convertido en un gran éxito. Últimos sencillos: Hay un camino, Por el vino, Viento del norte (con Ara Malikian), Viento del norte (con Víctor Manuel), Bendito canalla (a Joaquín Sabina), Volverás (con Diana Navarro), El vals de los sueños perdidos.