EU revisa visas de turistas y estudiantes extranjeros por presuntas violaciones

Creciente presión contra migrantes

Espera detectar desde infracciones de tránsito hasta delitos violentos

El gobierno de Estados Unidos revisa registros de 55 millones de personas que cuentan con visas vigentes de Estados Unidos por posibles violaciones que podrían llevar a la revocación del documento y la inminente deportación, marcando una creciente represión sobre los extranjeros que tienen permiso para estar en la nación.

El Departamento de Estado confirmó que todos los titulares de visas de Estados Unidos, que pueden incluir turistas de muchos países, están sujetos a una “evaluación continua” con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el permiso de entrar o permanecer en Estados Unidos.

“Analizamos toda la información disponible en nuestros procesos de investigación, incluyendo datos de autoridades policiales, antecedentes migratorios o cualquier información relevante que surja tras la emisión de la visa”, declaró el Departamento de Estado en la misiva reproducida por la agencia.

Si se encuentra tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa está en Estados Unidos, estará sujeto a deportación.

Desde que Donald Trump asumió el cargo, su gobierno se ha centrado en deportar a los migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, así como a los titulares de visas de estudiante e intercambio de visitantes.

El nuevo lenguaje del Departamento de Estado sugiere que el proceso de evaluación continua, que los funcionarios reconocen es laborioso, es mucho más amplio y podría significar que incluso aquellos aprobados para estar en Estados Unidos podrían ver abruptamente revocados esos permisos.

El año pasado había 12.8 millones de titulares de tarjetas de residencia y 3.6 millones de personas con visas temporales en el país, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La cifra de 55 millones deja entrever que algunas de las personas sujetas a revisión estarían actualmente fuera de Estados Unidos con visado de turista de entradas múltiples, declaró Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria.

El departamento añadió que estaba buscando indicadores de inelegibilidad, incluidos los de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista.

Las autoridades aclararon que no solo se trata de detectar delitos violentos, sino también infracciones como conducción bajo el influjo de alcohol o drogas, entre otros. Estas acciones, señalaron, pueden derivar en la cancelación inmediata del visado y la consiguiente inclusión del titular en procedimientos de remoción.

“Si surge información que demuestre que un titular de visa ya no reúne los requisitos para ese documento, su visa podrá ser revocada y si aún se encuentra en Estados Unidos, puede iniciar un proceso de deportación”, reiteró el Departamento de Estado.

No más visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

Estados Unidos también dejará de emitir visas de trabajo para los conductores de camiones comerciales, informó el secretario de Estado, Marco Rubio en la red social X. Aseguró que el cambio entrará en vigor de inmediato.

“El creciente número de conductores extranjeros que operan grandes camiones de remolque en las carreteras de Estados Unidos está poniendo en peligro las vidas de estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadounidenses”, publicó Rubio.

El gobierno ha tomado medidas en los últimos meses para hacer cumplir el requisito de que los camioneros hablen y lean inglés con fluidez. El Departamento de Transporte dijo que el objetivo es mejorar la seguridad vial después de algunos incidentes en los que la capacidad de los conductores para leer señales o hablar inglés pudo haber contribuido a incidentes viales con saldo fatal.

“Es importante garantizar que cada conductor en nuestras carreteras cumpla con los más altos estándares para proteger los medios de vida de los camioneros estadounidenses y mantener una cadena de suministro segura y resiliente”, señaló la dependencia.

Edward Alden, investigador principal en el Consejo de Relaciones Exteriores, indicó que los trabajadores extranjeros han ayudado a abordar una escasez de mano de obra de camioneros comerciales.

“Esta acción debe considerarse como parte de un esfuerzo concertado por parte del gobierno para desalentar a las empresas estadounidenses y otras instituciones, como universidades y hospitales, de contratar y retener a trabajadores extranjeros”, escribió Alden en un correo electrónico.

“El objetivo aquí no es apuntar a clases específicas de trabajadores, sino enviar el mensaje a los empleadores estadounidenses de que están en riesgo si emplean trabajadores extranjeros. Las consecuencias económicas serán mucho mayores que sólo el retiro de visas para los trabajadores extranjeros en unas pocas categorías laborales”.