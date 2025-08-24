Sectur publica convocatoria para definir sede del Tianguis Turístico México, edición 2027

Vitrina clave para la promoción

Se reafirma el compromiso con un turismo responsable e incluyente: Josefina Rodríguez Zamora

La secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, publicó, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria dirigida a las entidades federativas para participar en el proceso de selección de la sede del Tianguis Turístico México 2027.

“Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México reafirma su compromiso con un turismo responsable e incluyente. El Tianguis Turístico México 2027 será una celebración de nuestra cultura y nuestra gente, además de consolidarse como la principal vitrina para mostrar al mundo la diversidad y fortaleza de nuestro país”, expresó la titular de Sectur.

Detalló que los gobiernos estatales interesados deberán presentar sus propuestas dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la convocatoria (18 de agosto de 2025), cumpliendo con criterios como capacidad de instalaciones, conectividad aérea y terrestre, oferta de servicios turísticos, compromisos locales y apoyos complementarios.

En las bases de la convocatoria, se detalla que, entre la infraestructura necesaria para ser sede de la fiesta del turismo más importante de América, se encuentra el requerimiento de áreas de exposición de al menos 25 mil metros cuadrados (m2) sin columnas o 28 mil m2 con columnas, especificando si se ubican en una o varias sedes; así como un mínimo de 10 mil m2 adicionales para áreas de operación.

Asimismo, es indispensable que la entidad federativa cuente con un aeropuerto internacional en el destino sede o a menos de 90 kilómetros, además de infraestructura carretera suficiente que conecte a los centros de distribución.

Las entidades interesadas también deberán describir y sustentar, con datos estadísticos, encuestas e información institucional, la capacidad de recepción y servicios complementarios que se ofrecerán a los participantes y asistentes al Tianguis Turístico México 2027, bajo los siguientes rubros establecidos en la convocatoria.

La selección estará a cargo de un Comité de Selección presidido por la titular de Sectur, e integrada por la subsecretaria de Turismo y representantes del Fondo Nacional de Fomento Turístico; de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; del Consejo Nacional Empresarial Turístico; de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; de la Cámara Nacional de Aerotransportes; de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo; de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes, y de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles.

“Este proceso fortalece la transparencia y la competitividad entre los destinos nacionales, asegurando que el Tianguis Turístico México 2027 continúe proyectando al país como un destino atractivo, seguro y diverso para visitantes internacionales y nacionales, además de consolidarse como un motor de desarrollo económico y social para las comunidades”, comentó Rodríguez Zamora.

Finalmente, la secretaria de Turismo resaltó que el comité encargado de recibir las propuestas, evaluará la idoneidad, competitividad, inclusión social y sostenibilidad de las propuestas. Los acuerdos de dicho comité se aprobarán por mayoría de votos de los integrantes presentes y se dará a conocer una resolución sobre la sede dentro de los 30 días posteriores al cierre del registro.