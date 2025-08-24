La ONU declara oficialmente hambruna en Gaza; califica la situación como “catastrófica”

Van 22 meses de conflicto incesante

Israel califica el informe de parcial y “basado en mentiras de Hamas”

La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500 mil personas se encontraban en una situación “catastrófica”. Israel, por su parte, califica el informe de parcial y “basado en mentiras de Hamas”.

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”, señaló la ONU. Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar.

“Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”, declaró Fletcher en una rueda de prensa en Ginebra, añadiendo que «esta hambruna nos atormentará a todos». En tanto, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó al Gobierno de Israel de ser responsable de la hambruna.

“La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil”, recalcó, agregando que las muertes resultantes del hambre impuesta a los gazatíes también pueden considerarse «un crimen de guerra por asesinato intencionado».

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que la población de Ciudad de Gaza atraviesa actualmente por una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones «catastróficas», el nivel más alto de penuria alimentaria en la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), caracterizado por la hambruna y la muerte y se espera que esta cifra, basada en la información recopilada hasta el 15 de agosto, aumente a casi 641 mil para finales de septiembre.

Para la IPC, esto representa el deterioro más grave de la situación en la Franja de Gaza desde que el organismo comenzó a monitorearla.

Según la IPC, una hambruna se produce cuando se reúnen tres factores: al menos el 20% de los hogares (uno de cada cinco) se enfrenta a una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los niños menores de cinco años (uno de cada tres) sufre desnutrición aguda y al menos dos de cada 10 mil personas mueren de hambre cada día.

Esta situación es consecuencia de la escalada del conflicto en los últimos meses, que ha provocado desplazamientos masivos de la población y restricción del acceso a los suministros alimentarios.

A principios de marzo, Israel prohibió por completo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Posteriormente, a finales de mayo, permitió el acceso de cantidades muy limitadas, lo que provocó una grave escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

Israel, que controla todos los accesos a Gaza, acusa a Hamas de saquear la ayuda humanitaria y a las organizaciones humanitarias de no distribuirla. Por su parte, el grupo islamista niega estas afirmaciones. Las organizaciones humanitarias aseguran que Israel impone restricciones excesivas y consideran muy peligroso distribuir la ayuda en plena guerra.

El ataque de HamAs contra Israel en octubre de 2023, que desencadenó el conflicto, causó la muerte de 1 mil 219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62 mil 192 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.