Unidad de Medicina Familiar No. 16 de Cancún, QR, ofrece servicios en horario nocturno

Arranca programa piloto

El instituto recibió reconocimiento nacional por esta iniciativa que amplía la atención médica

Cancún.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo incorporó al programa piloto de horario nocturno a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 16, de Cancún, estrategia diseñada para atender a las y los derechohabientes cuyos horarios laborales les impiden acudir a consulta en turnos matutino o vespertino.

Esta estrategia se implementó inicialmente en la UMF No. 11 de Playa del Carmen y se ha consolidado como referente nacional al ser pionero en establecer consultorios de medicina familiar en un tercer turno de 21:00 a 02:00 horas, con médicos familiares y personal de apoyo.

Actualmente, operan dos consultorios en Playa del Carmen y dos más en Cancún, beneficiando a una población estimada de 13 mil derechohabientes por consultorio.

Al respecto, el titular del IMSS en Quintana Roo, doctor Javier Michel Naranjo García, adelantó que se analiza la incorporación de más Unidades Médicas en la entidad, debido al éxito que ha tenido el programa, que hoy es ejemplo a nivel nacional.

“Con esto bajamos la presión del turno matutino y el servicio es más fluido: el paciente llega, recibe su consulta, la valoración, sale con su receta y, lo más importante, la receta se surte en ese momento”, destacó.

Naranjo García subrayó que esta estrategia responde a la necesidad de aprovechar la infraestructura existente y ampliar la capacidad de atención sin esperar la construcción de nuevas unidades.

“Con este esfuerzo logramos dar respuesta a quienes trabajan en horarios extendidos, principalmente en sectores como la hotelería y el comercio”, finalizó.