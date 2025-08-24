En el libro está la ruta hacia lo justo: consejera Emma Campos

-Así aseguró la integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en la clausura de la 16ª Feria Nacional del Libro Jurídico

-Tras 10 días de actividades, en la que más de 30 expositores ofrecieron más de ocho mil títulos, se registró la visita de más de 80 mil personas

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) celebra al libro porque en él está la ruta hacia lo justo, afirmó la consejera de la Judicatura local, Emma Campos Burgos, quien en representación del presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, puso punto final a la 16ª Feria Nacional del Libro Jurídica, visitada en dos semanas de actividades por más de 80 mil personas.

En el auditorio Benito Juárez, Campos Burgos aseveró que el PJCDMX es una institución nacida para encarnar la virtud de la justicia en todas sus formas, y consideró que la realización de la décimo sexta edición de la feria el órgano judicial conectó el pensamiento jurídico con los desafíos de presente y del futuro.

Acompañada por la consejera de la Judicatura, Esperanza Hernández Valero, y por el director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, Raciel Garrido Maldonado, Campos Burgos expresó, a nombre del magistrado Guerra, un agradecimiento a los más de 30 expositores, a quienes se les entregó un reconocimiento.

Durante 10 días de actividades de la feria, los más de 30 expositores ofrecieron al público más de ocho mil títulos, con descuentos que fueron del 10 al 30 por ciento, y los más de 80 mil visitantes fueron partícipes de 14 presentaciones de libros, 20 actividades musicales y dos conferencias magistrales, una de ellas de carácter internacional, con una ponente conectada desde Basilea, Suiza.

En ese marco, el PJCDMX presentó obras y herramientas de consulta propias, tales como Temas selectos del procedimiento penal acusatorio y oral. Impartición de justicia con perspectiva de género, cuyo coordinador es el magistrado Guerra Álvarez; El nuevo sistema de justicia laboral en voz de sus operadores, Juzgar con perspectiva de género: casos prácticos y Guía para redactar documentos judiciales en lenguaje sencillo, entre otros.

En el conversatorio Transversalidad de la oralidad en los procesos judiciales, se discutieron temas relevantes para la impartición de justicia, como la evolución de la oralidad en el órgano judicial capitalino, con el inicio en la materia familiar en 2014, hasta nuestros días en los que esta se instaló en todas las materias, con el principio de inmediación como eje toral, que obliga a la presencia del juez ante el justiciable en todas las audiencias.

A su vez, en el conversatorio Aspectos relevantes de las formas de terminación anticipada en el procedimiento penal, se disertó sobre la importancia de que estos cumplan su función para la que fueron diseñados en la legislación penal, y cada vez más procesos no lleguen hasta la etapa de juicio, para así despresurizar el sistema penal acusatorio.

En lo social, se presentaron obras como Mujeres triquis, trabajo y migración forzada. Territorios de violencia política y Comunidades afrodescendientes en Oaxaca.

La oferta musical fue prolija, con las presentaciones de las pianistas Valentina Cedillo y Érica Arroyo, los guitarristas Emilio Botello, Gustavo Flores y Ernesto Ramírez Rodríguez, entre otros, y el chelista Sergio Valdés Ruiz. Asimismo por la banda de música de la Secretaría de Marina; el dueto Sirena del Bosque, de la Secretaría de Cultura; el grupo Tyos Kuju Uy, y la orquesta Tentación del Caribe.