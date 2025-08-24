Ampliación de la autopista Pátzcuaro-Uruapan registra un avance de 91%: SICT

Contará con 10 estructuras

Es parte de la modernización de la Carretera Federal 14D de Cuota, Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, que conduce Jesús Antonio Esteva Medina, informa que los trabajos de modernización y ampliación a cuatro carriles de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, registran un avance del 91 por ciento.

Esta obra beneficiará a más de un millón de habitantes, al mejorar la conectividad regional en el corredor turístico y comercial del occidente michoacano.

Dicho proyecto carretero de 22 km y con un monto de inversión de 520 millones de pesos (mdp), brindará mayor seguridad, principalmente para comunidades que generan actividad productiva.

En la actualidad, la construcción se lleva a cabo en 3.9 km, toda vez que 4.5 km ya fueron concluidos y 13.6 km se pusieron en operación.

Contará con 10 estructuras:

Estas estructuras, a punto de culminarse, son cuatro Pasos Inferiores Vehiculares (PIV); dos Pasos Superiores Vehiculares (PSV); dos Pasos Inferiores de Ferrocarril (PIFFCC); un puente (viaducto), y paso Inferior Peatonal (PIP).

En el proceso constructivo participan 84 trabajadores con el apoyo de 15 maquinarias.

La meta es concluir la obra el próximo 30 de septiembre, de acuerdo con estimaciones del Centro SICT Michoacán.

El tramo de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, forma parte de la modernización de la Carretera Federal 14D de Cuota Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

Y es parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, que desarrolla la SICT para la modernización de autopistas.