Reconoce el ISSSTE a trabajadores sociales como pieza clave en Estrategia de Trato Digno

Indispensables para la transformación

En representación del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, encabezó la ceremonia por el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, que se conmemora el 21 de agosto, donde reconoció a este gremio como pieza clave en la implementación de la Estrategia de Trato Digno.

“La Estrategia de Trato Digno encuentra en ustedes a sus principales protagonistas, porque nadie mejor que las y los trabajadores sociales sabe poner en el centro el respeto, la calidez y la cercanía de nuestra derechohabiencia; son valores que son el núcleo de esta estrategia. Por eso, cuando decimos que no venimos a administrar, sino venimos a transformar, pensamos también en ustedes, porque transformar al ISSSTE significa renovar el Trabajo Social, no solo con palabras, sino con acciones que dignifiquen y fortalezcan la tarea cotidiana”, resaltó.

En el acto, realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Villarauz Martínez mencionó la consolidación del trabajo social como disciplina profesional indispensable para una sociedad más justa y destacó el proceso de renivelación salarial implementado en julio, que benefició a más de mil 200 trabajadores sociales del Instituto.

Por su parte, la representante de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Eunice García Zúñiga, recordó que esta labor fue reconocida en 2021 por el Congreso de la Unión y enfatizó la necesidad de reflexionar sobre la relevancia de este gremio en la atención a la población.

“Es un reconocimiento que tenemos las y los trabajadores sociales en todo el país, porque es importante reflexionar sobre lo que hacemos. Reconocer la labor que día a día ustedes en el campo de trabajo, en los servicios que brindan hacen, y nosotros desde la academia también reconocemos junto con ustedes”, dijo.

En nombre de las y los trabajadores sociales del ISSSTE, la profesionista Carmen Salinas Contreras del Castillo, convocó a sus compañeros a seguir impulsando cambios en favor de su desarrollo integral y los derechos humanos, para continuar desempeñando esta noble función.

“En la actualidad, se pide a gritos un cambio social en virtud de la derechohabiencia y teniendo un enfoque de promoción de los derechos humanos, el desarrollo integral de las personas y comunidades, adaptándonos a los desafíos y a la talla de oportunidad en la sociedad actual”, finalizó.

A su vez, la supervisora en Trabajo Social en el área Médica B, adscrita al Hospital Regional (HR) “Licenciado Adolfo López Mateos”, Sindy Romero Levario, resaltó en entrevista la importancia de medidas como la ampliación voluntaria de la jornada laboral de seis a ocho horas en el organismo, y celebró que la conmemoración de este día sirva para visibilizar esta profesión.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos por toda esta labor que hicieron para reconocer las jornadas de ocho horas y la profesionalización del trabajador social, lo cual ha impactado en nuestra remuneración económica”, subrayó.

La también primera ganadora por parte del ISSSTE del Reconocimiento Nacional de Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2024, subrayó que con la implementación de la visión humanista y la Estrategia de Trato Digno, el ISSSTE ha fortalecido la cohesión social y la cercanía con el derechohabiente.

“Ahora, con los programas que lleva a cabo el director general Martí Batres, con la consigna de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos programas como Trato Digno, mediante el cual se capacita al personal de todas las unidades médicas del ISSSTE para mejorar la atención al derechohabiente”, finalizó.