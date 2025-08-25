Mara Lezama arranca rehabilitación de calles en la Isla de las Golondrinas

Con inversión de 33 millones de pesos

Lo recursos provienen del recién integrado Fideicomiso de Derecho a Cruceristas

Cozumel.- Con inversión de 33 millones de pesos, recursos provenientes del Fideicomiso de Derecho a Cruceristas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició la rehabilitación de las principales calles y avenidas de Cozumel, para responder a las tantas y tantas peticiones de los cozumeleños.

Acompañada del secretario de Obras Públicas José Rafael Lara Díaz, la gobernadora de Quintana Roo recorrió estas calles junto con el presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, en donde afirmó que en esta nueva forma de gobernar sí se escucha la voz del pueblo.

“Y cuando decimos inversión lo decimos claro: es dinero del pueblo que vuelve al pueblo en obras de calidad, que duran más, que resisten las lluvias y que hacen más seguros los traslados”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama precisó que estas acciones en beneficio de las y los cozumeleños fueron aprobadas por las y los integrantes del Fideicomiso de Derecho a Cruceristas, quienes contribuyen a continuar mejorando la calidad de vida de la Isla de las Golondrinas.

El secretario Lara Díaz informó que se rehabilitan más de 13 mil 600 metros cuadrados en calles como la 2 Norte y la 10ª Avenida Sur, con concreto hidráulico de mayor resistencia, se renivelan pozos pluviales, colocan nuevas señales y mejoran las banquetas, todo pensado para una movilidad segura, eficiente y con menos encharcamientos.

Durante el recorrido de calles, la gobernadora Mara Lezama destacó que “Cozumel es el primer destino de cruceros del país y se merece calles dignas, que estén a la altura de su gente trabajadora y de los miles de visitantes que llegan cada día”.

Añadió que así se construye el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con obras que transforman la vida de la gente, porque mantener las calles y vialidades de Cozumel y de todo Quintana Roo dignas y en buen estado “¡claro que nos importa!”.

RECUADRO

QR avanza con transparencia y trabajo coordinado en seguridad y justicia

Cozumel.- Encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y con la participación de representantes de diversos sectores, así como de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad e Impartición de Justicia en Quintana Roo.

Durante esta sesión y tras escuchar las exposiciones de cada uno de los participantes, la gobernadora Mara Lezama expresó que el gobierno de Quintana Roo avanza con transparencia y trabajo coordinado en materia de seguridad y justicia.

En esta Sesión se dio seguimiento a acuerdos y proyectos estratégicos en beneficio de Quintana Roo y se analizaron temas de convenios de coordinación jurisdiccional con fuerzas de seguridad federal.

Le piden un domo a la gobernadora

Durante una visita a la escuela primaria “Vicente Guerrero”, en Cozumel, Mara Lezama Espinosa recibió una petición de Aitana, una alumna del plantel que fue seleccionada por sus compañeras y compañeros, para la construcción de un domo, como en otras escuelas de Quintana Roo.

La primaria “Vicente Guerrero” tiene más de 64 años de construida y, como todas las escuelas, sin domo. Por esa razón, Aitana se acercó a Mara Lezama para hacerle la petición formal a nombre del alumnado.

Mara Lezama escuchó a la niña con atención y le dijo que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, escucha a las niñas y los niños, y que con seguridad tendrán buenas noticias.