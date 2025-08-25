Construcción del Puente Vehicular Nichupté registra un avance de 85%

Obra clave para la movilidad de Cancún

Se mantiene la fecha de inauguración para diciembre de este año

Por redacción DIARIOIMAGEN

El Puente Vehicular Nichupté, una de las obras de infraestructura más ambiciosas en la historia reciente de Quintana Roo, ha alcanzado un avance físico del 85% y mantiene su meta de inauguración para diciembre de 2025. Así lo confirmó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Con una longitud de 11.2 kilómetros, el puente conectará directamente la Zona Hotelera con áreas clave de Cancún, reduciendo hasta 45 minutos los tiempos de traslado en horas pico y mejorando la conectividad urbana y turística. La infraestructura contempla tres carriles —uno reversible y uno por sentido— además de una ciclovía, integrando criterios de movilidad sostenible y mitigación ambiental.

La inversión total asciende a 8,600 millones de pesos, de los cuales más de 2,000 millones se han ejercido en 2025. El proyecto beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes y se estima que tendrá un flujo diario de más de 12,000 vehículos.

El puente está dividido en cinco secciones principales:

– Zona lagunar (6.5 km): Se trabaja en seis frentes simultáneos con maquinaria especializada para el montaje de columnas, capiteles y trabes.

– Zona terrestre (1.5 km): La estructura está concluida; se avanza en parapetos y guarniciones.

– Zona de manglar (700 m): Se utilizó el método constructivo “Top Down” para proteger el ecosistema. El desmontaje del sistema provisional concluirá este mes.

– Puente metálico: La estructura está completa en un 90%; resta colocar la losa y pavimentar.

– Entronques Colosio y Kukulkán: Uno de los ramales está terminado y el segundo está por concluirse. Se han modelado puentes para facilitar el cruce en estas intersecciones.

Tres plantas de prefabricados operan a máxima capacidad para producir las 32,000 tabletas que conformarán la superficie de rodamiento. Hasta ahora, se han instalado más de 11,000.