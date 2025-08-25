Empresarios piden incentivos fiscales ante desplome turístico

Resienten temporada baja en Playa del Carmen

Playa del Carmen.- Con la llegada de septiembre y octubre, meses tradicionalmente marcados por una baja significativa en la afluencia turística, empresarios de Playa del Carmen han lanzado un llamado urgente al gobierno municipal para implementar incentivos fiscales que les permitan mantener la operatividad de sus negocios y conservar empleos en medio de una temporada baja más severa que en años anteriores.

César Navarro Medina, gerente operativo del restaurante Pez Vela y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, advirtió que desde Semana Santa no se han registrado niveles aceptables de ocupación ni consumo turístico. “Solamente en enero tuvimos números razonables. Desde entonces, la actividad ha sido intermitente y muchos negocios han cerrado, especialmente en la zona turística entre la avenida 15 y las playas”, señaló.

El fenómeno se ha visto agravado por los recales masivos de sargazo y la baja llegada de turistas internacionales, lo que ha generado una presión financiera insostenible para pequeños y medianos empresarios.

Las cámaras empresariales han solicitado al Ayuntamiento de Solidaridad la aplicación de estímulos fiscales como descuentos en licencias de funcionamiento, prórrogas en pagos de impuestos locales y apoyos para nómina. “Necesitamos una sinergia real entre autoridades y sector privado para que esto siga funcionando”, enfatizó Navarro Medina.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha comenzado a organizar eventos promocionales como el “Playa Spice”, con el objetivo de atraer comensales locales y mitigar el impacto de la baja ocupación hotelera.