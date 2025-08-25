Van más de 68 mil toneladas de sargazo recolectadas en este año

Temporada a punto de concluir

La cifra representa uno de los mayores esfuerzos de contención registrados en los últimos años

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A días de concluir la temporada de arribo de sargazo en el Caribe mexicano, autoridades federales, estatales y empresas privadas han logrado retirar más de 68 mil toneladas de esta macroalga de las costas de Quintana Roo en lo que va de 2025. La cifra representa uno de los mayores esfuerzos de contención registrados en los últimos años, en medio de una temporada marcada por temperaturas oceánicas récord y una alta concentración de sargazo flotante proveniente del Atlántico tropical.

El sargazo es una macroalga marina que, en condiciones naturales, cumple funciones ecológicas importantes. Sin embargo, su acumulación masiva en playas genera:

– Pérdida de calidad paisajística y turística.

– Afectaciones a la biodiversidad costera.

– Emisión de gases nocivos como ácido sulfhídrico.

– Costos millonarios en limpieza y mitigación.

El volumen recolectado se distribuye entre distintos municipios, destacando:

– Playa del Carmen 27,000

– Benito Juárez 11,000

– Othón P. Blanco 10,000

– Puerto Morelos 9,000

– Tulum 7,000

– Otros (Isla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas) 4,000

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la coordinación entre:

– Administraciones municipales: 47,000 toneladas retiradas.

– Secretaría de Marina (Semar): 12,000 toneladas.

– Empresa Red Recolector: 9,000 toneladas.

Quintana Roo cuenta con el Centro de Monitoreo del Sargazo, que opera con tecnología satelital en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Además, se han desplegado 9.5 km de barreras anti sargazo.ç, 1 embarcación transoceánica, 11 sargaceras costeras, 22 embarcaciones menores y próximamente, 4 embarcaciones adicionales para aguas someras.

Aunque la temporada oficial concluye el 31 de agosto, el fenómeno del sargazo sigue siendo un desafío estructural. Expertos advierten que el calentamiento global y el exceso de nutrientes en el océano seguirán alimentando estos arribos masivos.

La Secretaría de Ecología de Quintana Roo ha propuesto fortalecer la economía circular del sargazo, promoviendo su uso en Biocombustibles, materiales de construcción y fertilizantes orgánicos.

Lanzan plataforma para informar estado de playas

Con el objetivo de mejorar la experiencia de residentes y turistas, el municipio de Benito Juárez se prepara para lanzar una plataforma digital que permitirá consultar en tiempo real el estado de las playas de Cancún. La herramienta, que estará disponible en dispositivos móviles, ofrecerá información sobre la presencia de sargazo, el color de bandera de seguridad, la claridad del agua, y los horarios de guardavidas, entre otros indicadores clave.

La alcaldesa Ana Patricia Peralta explicó que la plataforma será pública y se alimentará con datos actualizados por brigadas de monitoreo. Entre los elementos que incluirá:

– Color de bandera: verde, amarilla, roja o negra, según condiciones climatológicas y seguridad para bañistas.

– Semáforo de sargazo: niveles de recale en cada playa, para evitar desplazamientos innecesarios.

– Horarios de guardavidas: extendidos hasta las 19:00 horas en temporada alta.

– Estado general de limpieza y claridad del agua.

La iniciativa busca que cualquier persona pueda decidir a qué playa acudir según las condiciones del día, evitando sorpresas como recales masivos o restricciones por corrientes peligrosas.

El diseño de la plataforma se inspira en modelos similares utilizados en destinos turísticos como Barcelona y Miami, adaptados a la realidad ambiental y operativa de Cancún. La alcaldesa subrayó que se trata de una herramienta de transparencia y eficiencia, que busca empoderar tanto a cancunenses como a visitantes para disfrutar del litoral de forma segura y responsable.

Además, se contempla la integración de un mapa interactivo y un sistema de alertas para anticipar actividades alternativas —como visitas a cenotes o recorridos culturales— en caso de que el sargazo afecte gran parte de la costa.