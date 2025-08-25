La mayoría de mujeres atendidas en la Vifac sufrieron abuso infantil

Arrastre de heridas emocionales

Reciben alojamiento, alimentación, atención médica y capacitación para el trabajo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La organización Vida y Familia Cancún (Vifac) ha revelado una estadística alarmante: el 80% de las mujeres que actualmente reciben atención en sus casas de apoyo fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia, en muchos casos perpetrado por familiares o personas cercanas. Esta cifra, obtenida a través de las terapias psicológicas que ofrece la institución, pone en evidencia la profundidad de las heridas emocionales que arrastran muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.

Vifac opera tres casas de apoyo en Cancún, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, donde actualmente atiende a 300 mujeres, muchas de ellas embarazadas o con hijos pequeños. La estancia promedio en estos espacios es de siete meses, durante los cuales las beneficiarias reciben alojamiento, alimentación, atención médica, apoyo emocional y capacitación para el trabajo.

La directora de Vifac, Claudia Citlalli Hernández Bustamante, informó que durante el segundo semestre de 2025 se ha registrado un incremento del 20% en el número de mujeres atendidas, en comparación con el año anterior. En 2024, se brindó atención a 228 mujeres, mientras que este año la cifra supera las 300.

Entre los casos más delicados se encuentran adolescentes de 13 y 15 años que han llegado a las casas de apoyo embarazadas o con bebés en brazos. Estas situaciones, además de evidenciar la falta de protección institucional, reflejan patrones de abuso repetido y silencioso que se perpetúan en entornos familiares disfuncionales.

“Algunas mujeres refieren que el abuso ocurrió no una, sino varias veces, y eso les generó un temor permanente hacia la vida”, explicó Hernández Bustamante.

La atención integral que brinda Vifac implica una inversión mensual de cinco mil pesos por mujer, lo que representa un gasto de 1.5 millones de pesos al mes para la organización. Para sostener esta labor, Vifac ha establecido alianzas con empresas locales, como el restaurante “La Dolce Vita”, que por tercer año consecutivo organiza una campaña de recaudación a través de la venta de chiles en nogada.

Durante todo el mes de septiembre, el restaurante ofrecerá este platillo tradicional acompañado de una copa de vino por 500 pesos, de los cuales la mitad será destinada a apoyar a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Se espera vender más de mil platillos, en una tradición que lleva más de 50 años en Cancún, de los cuales 45 han estado ligados a causas sociales. La revelación de que ocho de cada diez mujeres atendidas por Vifac fueron víctimas de abuso infantil no solo sacude la conciencia colectiva, sino que también exige una respuesta institucional más firme. La organización hace un llamado a fortalecer las políticas de prevención, detección temprana y atención integral para niñas y adolescentes en riesgo.

Este dato no es solo una estadística: es el reflejo de una realidad que se vive en silencio y que requiere del compromiso de toda la sociedad para ser transformada.

Supervisan trabajos de mejora en el Cereso de Chetumal

En una visita de supervisión al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, contralmirante Julio César Gómez Torres, constató los avances en infraestructura, servicios y programas de reinserción que se implementan como parte de una transformación integral del sistema penitenciario estatal.

Durante el recorrido, Gómez Torres destacó que el sistema penitenciario atraviesa una etapa de modernización orientada al respeto de los derechos humanos y a la reinserción social efectiva. Las mejoras incluyen:

– Rehabilitación de espacios comunes y dormitorios

– Ampliación de áreas educativas y de terapia ocupacional

– Fortalecimiento de servicios médicos y psicológicos

– Capacitación continua del personal penitenciario

“Nuestro compromiso es garantizar una estancia digna y trabajar para que cada persona privada de la libertad tenga la oportunidad real de reintegrarse a la sociedad”, afirmó el secretario.

En los últimos dos años, el gobierno estatal ha destinado más de 46.3 millones de pesos para mejorar los Ceresos de Cancún y Chetumal. De ese monto, 2.8 millones fueron asignados específicamente a mejoras en el área femenil del CERESO de Chetumal, mientras que 29.4 millones se invirtieron en un plan estratégico de operación y reinserción social.

El secretario Gómez Torres hizo un llamado al personal penitenciario para fortalecer las condiciones de esparcimiento, educación y aprendizaje de oficios, pilares fundamentales para una reinserción efectiva. La supervisión incluyó la revisión de talleres productivos, aulas de capacitación y espacios de convivencia.