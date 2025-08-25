Registran ciudades de Q. Roo más “embotellamientos” diario

Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco

Aumenta el número de unidades particulares y de transporte público en circulación

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.– El parque vehicular en Quintana Roo registra un crecimiento constante en los últimos años, concentrándose principalmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, donde se reporta el mayor número de automóviles en circulación.

En Cancún, el incremento de vehículos particulares y de transporte público genera embotellamientos diarios en las principales avenidas, además de complicar la movilidad en las zonas hoteleras.

En Playa del Carmen, el crecimiento urbano y la limitada infraestructura vial provocan congestionamientos frecuentes, mientras que en Chetumal la saturación de calles céntricas se combina con la falta de espacios de estacionamiento.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Registro Administrativo de Vehículos de Motor, Quintana Roo mantiene un aumento sostenido en el número de unidades registradas.

A su vez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte que el parque vehicular rebasa la capacidad de las vialidades, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) ha señalado el impacto que esta situación provoca en la calidad del aire.

Especialistas, aseguran que el será fortalecer la planeación urbana y ampliar las alternativas de transporte público para evitar que el crecimiento vehicular siga afectando la calidad de vida de los habitantes.

Saturacion en avenidas del sur de Cancún

Ezequiel Segovia, director municipal de Tránsito de Cancún, señala que el aumento poblacional y los nuevos desarrollos habitacionales están impactando directamente en la movilidad urbana de esta ciudad.

El crecimiento acelerado de Cancún, especialmente en su zona sur, ha generado una mayor saturación en importantes avenidas de la ciudad, lo que ha incrementado significativamente los tiempos de traslado para los automovilistas.

El funcionario municipal explicó que avenidas como el bulevar Colosio, Kukulcán, Bonampak, Kabah y la avenida 135 presentan congestionamientos severos en horarios clave, particularmente durante las “horas pico”.

“Si hace dos o cuatro años calculaban un tiempo de 30 minutos, tal vez ahora son 40 o 50 minutos”, indicó Segovia, quien recomendó ajustar los horarios de salida para anticipar los retrasos que provoca el tráfico actual.

En el año 2022, el Gobierno del Estado realizó un estudio que estimó en 445 mil el número de vehículos circulando en el municipio de Benito Juárez, cifra que, con toda probabilidad, ha crecido desde entonces.

Una de las vías más afectadas es la avenida 135, debido al auge de desarrollos habitacionales en esa parte de la ciudad, lo que ha incrementado tanto el flujo vehicular como la presión sobre la infraestructura existente.

Como parte de las posibles soluciones a mediano plazo, el director de Tránsito señaló que la construcción del Puente Nichupté podría ayudar a desahogar parte del tráfico, principalmente en la zona centro y hotelera de Cancún, al ofrecer una nueva vía de conexión que alivie la carga vehicular.