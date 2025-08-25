Isaac Montoya da banderazo de inicio de rehabilitación de calles en La Mancha I

Avanza obra pública en Naucalpan

NaucalpaN, Méx.- Como parte de su plan general de obra pública para renovar Naucalpan, el alcalde Isaac Montoya Márquez dio el banderazo de inicio a la rehabilitación integral con concreto asfáltico e hidráulico de 1.4 kilómetros, así como la sustitución de la red hidráulica y nuevo alumbrado vial y público de la calle Molinos de Viento, de la colonia La Mancha I, lugar que no recibía atención en décadas y que se calcula beneficiará a cerca de 145 mil personas.

En el evento, que se llevó a cabo frente a la escuela primaria Manuel José Othón, el edil detalló las acciones que realizará la Dirección de Obras Públicas en esta calle y subrayó: “es el gran sello distintivo de nuestro gobierno, no sólo se hacen obras de calidad, sino que también se piensa en solucionar desde lo invisible, como lo es la obra hidráulica, así que vamos a sustituir las redes hidráulicas de asbesto por tubería de los materiales más avanzados para asegurar la salud de todas y de todos los vecinos”.

En presencia de las y los servidores públicos, líderes sociales y de autoridades auxiliares de las comunidades la Mancha I, la Mancha 2, Vicente Guerrero, Buenavista, Flores Magón y Benito Juárez y ante el reconocimiento de vecinas y vecinos, el presidente municipal reiteró que está obra favorecerá a todo el corredor de la Mancha I y la Mancha II.

“Este no es un anuncio que favorece exclusivamente a una sola colonia, sino que va a favorecer todo este corredor, también nos han comentado el tema de las áreas verdes, el tema del gimnasio (Comando Tiburón), desde antes que fuera yo presidente, lo estuvimos viendo y lo tenemos muy presente y que vamos a ir devolviendo la dignidad y la calidad de vida a nuestras comunidades”, enfatizó.

Por otra parte, el presidente municipal, anunció que el proyecto del Polideportivo se planea establecerlo en el Parque de las Mujeres Bonitas: “Lo vamos a entregar a ustedes vecinas y vecinos, para que tengamos ahí un gimnasio, tengamos campos, tengamos espacios comunes y podamos recuperar esa área verde que hoy se encuentra en un estado de abandono”.